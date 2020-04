El TSJC urgeix a la Generalitat a donar tests i material de protecció a mossos

La Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha estimat les mesures cautelaríssimes sol·licitades pel sindicat de Mossos d'Esquadra USPAC perquè la Conselleria d'Interior de la Generalitat lliuri "amb caràcter urgent i immediat" material de protecció i tests de coronavirus per als agents del cos.





En l'acte, signat el dimecres, la Sala accepta que la Conselleria ha de donar a tots els agents en actiu màscares, ulleres de protecció, guants, i roba impermeable.





L'acord no admet recurs i també fixa que el departament ha de donar al cos tests de Covid-19 per a tots els efectius de Mossos que han estat en contacte amb una persona amb la malaltia, a més de desinfectar cada dia les comissaries i centres de treball.





Fins dimarts, a Catalunya es van registrar més de 200 casos de coronavirus en agents de policia --entre Mossos i policies locals-- i en el cos autonòmic havia 101 efectius malalts i 1.400 en aïllament preventiu.





El sindicat USPAC va demanar dimarts que el tribunal ordenés lliurar el material i els tests de forma urgent, i en l'acord, els magistrats assenyalen el precedent en què la mateixa Sala va estimar en part la demanda del sindicat Metges de Catalunya a l'Institut Català de Salut (ICS), de manera que el tribunal va resoldre que havia de lliurar material de protecció als sanitaris.









En la mateixa línia, esmenta altres acords com les mesures cautelars del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TJSM) davant la petició del sindicat policial Jupol, i la interlocutòria del Jutjat del Social nombre 1 de Vitòria-Gasteiz que, a favor de la policia basca, va adoptar la cautelar que el govern autonòmic lliurés material de protecció i desinfectés totes les comissaries de l'Ertzaintza.





EXPOSICIÓ AL COVID-19 PER LA FEINA





La Sala defensa la urgència de la mesura, que pren abans d'escoltar la posició de les parts, en considerar que, durant l'emergència sanitària, els agents "estan exposats diàriament, no només per la seva condició de serveis essencials amb deure d'assistir a seus llocs de treball, sinó, en molts casos, i d'afegit, per les concretes funcions de seguretat i ordre públic "derivades de l'estat d'alarma.





Davant d'una possible manca de material, els magistrats afirmen: "La Sala no ignora l'existència d'escassetat d'aquests mitjans --fet que ja hem titllat de notori en altres resoluciones--, però, no ens competeix resoldre sobre la prioritat que les autoritats governatives han de donar a la distribució dels equips de protecció, ni sobre els motius de la escassetat".





"La nostra funció es limita a garantir la tutela judicial efectiva dels qui, nomenats com a serveis essencials, tenen per funció principal garantir la seguretat i l'exercici dels drets de la població" sense que això suposi un deure de sacrifici de la seva salut i el seu dret a la protecció eficaç en matèria de prevenció.