El major "tanatori de campanya" amb 5.000 metres quadrats estarà a Barcelona

En els 5.000 metres quadrats de dues plantes de pàrquing de Tanatori de Collserola s'estan acabant d'instal·lar els equips que generaran fred a una temperatura de 5 graus per albergar fins a 1.800 cadàvers al mateix temps.









Ara mateix hi ha 200 cadàvers de persones mortes per coronavirus. El palau de gel de Madrid té una capacitat per a 700 cadàvers i el de Barcelona es convertirà en el més gran d'Espanya.





A causa de la gran quantitat de defuncions a causa d'aquesta pandèmia que té confinat i paralitzat a país, tots els tanatoris de Barcelona van a actuar com a dipòsit de cadàvers abans del seu enterrament. Cal recordar que a Espanya han mort un total de 10.003 persones, segons les últimes dades fetes públiques pel govern espanyol.