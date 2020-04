'Adiós a Mongolia': un país en trànsit del nomadisme als gratacels

Fa anys solia fer una broma als meus amics. Els deia que quan vam estudiar geografia ens havien enganyat perquè ho vam fer sobre uns mapes en què apareixien dos països que en realitat no existien. "Quins són?", Em preguntaven. I jo responia: "Albània i Mongòlia. Heu conegut a algú que hagi estat en qualsevol dels dos?".





I efectivament, ningú tenia constància que haguessin estat visitats. Però l'enfonsament de la utopia comunista va obrir les fronteres i em va deixar sense poder repetir la boutade. Es va demostrar que realment existien. El primer està ara mateix lluitant per aproximar-se a la Unió Europea i el segon, alliberat de la tutela soviètica, es debat entre dos grans reptes: aconseguir mantenir la seva independència entre Rússia i la Xina i tractar de conciliar la seva nomadisme ancestral amb la vida moderna.





De Mongòlia ha escrit Zigor Aldama, un periodista basc establert a Xangai, on exerceix de corresponsal i que coneix bé Extrem Orient. Ha viatjat en cinc ocasions a aquest país entre 2006 i 2017 i ho ha fet successivament en les quatre èpoques de l'any: primavera, estiu, tardor i hivern. Amb aquest bagatge ha relatat la seva experiència en un llibre apassionant: 'Adiós a Mongolia. El último viaje de los nómadas' (Península).





Aldama ha intentat aproximar-se a la Mongòlia real, que triplica la superfície d'Espanya, però on només resideixen tres milions d'habitants -la meitat d'ells concentrats a la capital, Ulan Bator-, amb un bestiar nombrós (només cabres es calcula que hi ha 27 milions). Per a això ha viatjat a les províncies més llunyanes i ho ha fet gairebé sempre per terra -impossible dir per carretera, gairebé no existeixen- utilitzant uns vehicles russos desconeguts per aquests pagaments, els UAZ-452, resistents, però fart incòmodes i allotjant-se en les habitatges tradicionals dels nòmades ramaders, que coneixem amb el nom de iurtes, encara que en realitat es diuen ger.









Ha contactat amb les diferents tribus de país ja que, a més de la majoritària, hi ha també kazakhs i altres grups menors com els Tsaatan, una ètnia nòmada de la qual només queden 300 individus i viuen en tipis. Ha pogut constatar que la vida és molt dura, amb temperatures que poden aproximar-se als 50º sota zero i les condicions climàtiques poden ser devastadores, com quan castiga el dzud, un fenomen climàtic recurrent que pot matar tot el bestiar i deixar moltes famílies en la misèria. I ha conegut activitats insòlites, com el Festival de falconeria de l'Àguila Daurada, activitat a la qual s'ha incorporat la dona.





D'Ulan Bator opina que és "una ciutat assetjada per la pobresa, però el recent closca d'acer és un poderós imant per als que aspiren a un futur més prometedor que el de les zones rurals". Aldama ha aprofundit en els aspectes menys coneguts de la ciutat i ha descobert, entre altres coses, l'existència d'un moviment nazi autòcton, la presència molt tímida d'un naixent moviment gai i l'emergència de l'interès juvenil per heavy metal.





Explica que Mongòlia, que disposa de grans recursos minerals, entre ells or, està en mans de molt pocs i la vida nòmada en aquest país en què el desert de Gobi avança, per culpa del canvi climàtic, 150 quilòmetres cada vint anys, està tan profundament en dubte que molts no li auguren una supervivència superior a dos o tres generacions. És cert, afegeix, que la moderna tecnologia ha permès humanitzar-la i millorar, però constitueix també "una arma de doble fila (perquè) està canviant els hàbits dels ramaders, exposant-los a estils de vida que abans els eren totalment aliens i ara resulten molt atractius".





És evident que Aldama estima a Mongòlia, un país el "paisatge és d'una bellesa incommensurable", en què "la majoria dels nòmades cauen la malenconia perquè són conscients que el nomadisme té els dies comptats" i on "gaudeixo -diu- de la desconnexió total que ofereix, però no aconsegueixo evitar certs estressos causats per la falta d'internet i l'absència de notícies".