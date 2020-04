El petroli es dispara un 30%

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha expressat la seva confiança que l'Aràbia Saudita i Rússia retallarà la seva producció de petroli en al menys 10 milions de barrils a el dia, segons ha afirmat l'inquilí de la Casa Blanca després de conversar amb el príncep hereu saudita , Mohammad bin Salman, qui també havia estat en contacte amb el president rus, Vladímir Putin. El preu del petroli ha reaccionat a l'anunci amb pujades superiors al 30% tant en la seva varietat Brent com Texas.





"Acabo de parlar amb el meu amic MBS (Príncep Hereu) de l'Aràbia Saudita, que va parlar amb el president Putin de Rússia i espero que retallaran en aproximadament 10 milions de barrils i pot ser que substancialment més, i si passa, serà EXCEL·LENT per a la indústria del petroli i el gas! ", ha anunciat Trump a través del seu compte personal a Twitter.





Al mateix temps que el president dels EUA expressava la seva confiança en una ràpida solució a les diferències entre l'Aràbia Saudita i Rússia, l'agència saudita SPA anunciava que l'Aràbia Saudita vol convocar "una reunió urgent" de l'OPEP +, que agrupa els membres del càrtel petroli ja productors com Rússia, així com també comptar amb la presència d'un grup d'altres països "amb l'objectiu de buscar un acord just que torni el desitjat equilibri als mercats de petroli".













El Regne ha subratllat que aquesta petició per celebrar una cimera d'emergència forma part de l'esforç de l'Aràbia Saudita en suport de l'economia global en un context de circumstàncies excepcionals i "en agraïment" dels esforços de el president dels EUA, Donald Trump.





El preu del cru de qualitat Brent, de referència per a Europa, es disparava un 32% després de l'anunci de Trump i de l'Aràbia Saudita, fins a arribar als 32,60 dòlars per barril davant el tancament d'ahir de 24,74 dòlars. Per la seva banda, el barril de petroli WTI, de referència per als EUA, pujava gairebé un 35%, fins als 27,36 dòlars, enfront dels 20,31 de el tancament de dimecres.