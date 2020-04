El coronavirus ja és la tercera causa de mort als Estats Units

Les dades demanades pel Centre de Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units (CDC, per les sigles en anglès) mostren que, en aquest només un mes, el coronavirus s'ha convertit en la tercera causa de mort al país, que compta ja amb 5.148 morts a causa de la pandèmia.





Tal com ha explicat Maria Danilychev, una doctora de San Diego, el Covid-19 mata una mitjana de 748 persones per dia en Estats Units, una xifra que només es veu sobrepassada per malalties cardiovasculars (1.774 morts diaris) i el càncer ( 1.641 decessos diaris).





El coronavirus ha superat així el nombre de malalts d'alzheimer, de malalts amb malalties cròniques respiratòries i accidents de trànsit, tal com indiquen les dades presentades, segons informacions del diari local 'The Sacramento Bee'.





Les dades del CDC de 2017 assenyalen que més de 647.000 personen van morir a causa de malalties cardiovasculars a l'any, mentre que altres 599.000 ho van fer per càncer. Els accidents, que eren abans la tercera causa de mort al país, van deixar 169.000 morts de forma anual.





El president, Donald Trump, va alertar dimarts que la Casa Blanca estima que podrien morir entre 100.000 i 240.000 persones en el territori nord-americà per coronavirus.