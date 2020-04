Movistar Team i 100% donen 250 ulleres a sanitaris de la Vall d'Hebron

L'esquadra telefònica, a través del seu espònsor d'ulleres, dona 250 parells a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, per tal d'ajudar els metges implicats en combatre la pandèmia del coronavirus.









Per tal de començar a sumar suports des les seves possibilitats, i entre les diferents iniciatives que està preparant per impulsar la societat en la difícil situació provocada per la pandèmia del Covid-19, Movistar Team ha unit en aquests dies les seves forces amb un seus sponsors, 100%, per ajudar en un dels focus, Catalunya, més afectats per la malaltia.





L'esquadra telefònica ha donat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona un total de 250 parells d'ulleres, entre ells 50 de 'tipus màscara', adaptats a la feina que durant aquestes setmanes han d'exercir els sanitaris del centre.