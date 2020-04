Sense acord sobre com acabar el curs universitari

El Ministeri d'Universitats i les comunitats autònomes no han aconseguit un acord sobre com acabar el curs acadèmic 2019-2020, i s'han emplaçat a una nova reunió el 15 d'abril per prendre alguna decisió conjunta en funció de quant es prolongui l'Estat d'Alarma pel coronavirus.





Aquest dijous, el ministre d'Universitats, Manuel Castells, havia convocat els consellers autonòmics a una reunió telemàtica de la Conferència General de Política Universitària.





L'objectiu de la trobada era aconseguir una posició conjunta sobre la manera de concloure el curs acadèmic després de la suspensió de les classes presencials el passat 16 de març.





A falta d'un acord general, el Ministeri d'Universitats i les comunitats han coincidit que les pràctiques presencials puguin ajornar a l'estiu o al proper curs.





També, en què "no es produirà cap pèrdua de curs escolar en cap de les universitats del territori espanyol", segons la nota remesa pel Ministeri.





En aquest document, el departament de Castells detalla que s'ha produït un "fructífer intercanvi d'opinions" durant la trobada, "així com la posada en comú de les experiències en curs en el conjunt de les universitats espanyoles per adaptar-se a la situació excepcional", però no s'aclareix si el Govern i les comunitats autònomes contemplen mantenir l'ensenyament a distància durant la resta del curs. Una decisió que traslladen a les pròpies universitats.





"Les decisions ultimes sobre l'adaptació de l'ensenyament universitari a les condicions d'emergència sanitària en què ens trobem corresponen a les universitats en l'exercici de la seva autonomia", es llegeix a la nota difosa pel Ministeri. De la mateixa manera, es deixa en mans de les universitats decidir si els exàmens finals seran presencials o telemàtics.





"Cada universitat, en funció de les seves possibilitats, ha de determinar la vigència d'aquestes modalitats", assenyala la nota. "Les universitats consultaran i informaran als seus estudiants, docents i treballadors de les mesures adoptades perquè puguin preparar-se amb el temps suficient per efectuar l'avaluació o examen final amb les degudes garanties. S'ha de tenir en compte les condicions pròpies de cada estudiant per adaptar a les modalitats d'ensenyament i avaluació que es decideixin", afegeix el Ministeri d'Universitats.





Aquest mateix dijous, la Junta d'Andalusia anunciava haver acordat amb els rectors de les seves deu universitats públiques mantenir la docència en línia fins a final de curs per a "aclarir els dubtes de l'alumnat pel que fa a les classes presencials i que això redundi en una millor organització dels seus estudis i vides personals", segons el conseller andalús d'Universitat, Rogelio Velasco.





La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) anunciava aquest dimecres que descarta reprendre les classes presencials aquest curs i ha decidit que finalitzi de forma virtual.





La rectora, Margarita Arboix, ha argumentat aquesta mesura davant l'"elevada possibilitat" que la situació de confinament s'allargui més enllà de Setmana Santa.