Un estudi matemàtic diu que el pic de contagis està superat i el de les UCI arribarà el 9 d'abril

El pic de contagis a Espanya per coronavirus està superat, mentre que el de pacients hospitalitzats es va produir el 31 de març i el de ingressats a les UCI s'assolirà el dimecres 9 d'abril a nivell nacional, segons un estudi de matemàtics de la Universitat Politècnica de València (UPV).









Aquesta previsió és "molt sensible" a l'evolució de la pandèmia i es basa tant en les dades que publica diàriament el Ministeri de Sanitat com en un model construït pels investigadors. "És mèrit de tots nosaltres, quedant-nos a casa", subratlla l'equip en el resum de el projecte, sota el títol 'Modelització epidemiològica del Covid-19 per a Espanya'.





L'estudi parteix de la hipòtesi d'una sortida esglaonada del 25 per cent de la població en quarantena cada set dies des de principis de maig (dies 1, 8, 15 i 22), assumint que es mantindrien les precaucions per evitar contagis.





La situació actual, amb dades actualitzades fins a l'1 d'abril, és que el pic d'infectats per Covid-19 ja ha passat i que Espanya es troba sobre el pic de hospitalitzats, després del que totes les gràfiques apunten a "una baixada pronunciada" .









En un escenari desfavorable, els espanyols no mantindrien el distanciament social o el bon temps no afectaria la propagació de la malaltia. Això podria produir un repunt "important" d'infectats a partir del final del confinament.





En canvi, la situació seria favorable amb bon temps o manteniment deñ distanciament social i podria reduir la capacitat de contagi en un terç, suposant que aquest escenari començaria el 15 de maig. La sortida de la quarantena "amb prou feines" canviaria la tendència a la baixa en el nombre d'infectats.





Per realitzar prediccions "més robustes", els matemàtics demanen conèixer tant el percentatge de hospitalitzats que acaben a les UCI com el de recuperats, a més d'"una idea de el nombre real d'infectats que hi ha, fins i tot dels asimptomàtics, que encara no es coneix".