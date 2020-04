Docents demanen que el tercer trimestre no sigui avaluable

El sindicat docent UstecStes ha reclamat aquest dijous a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que el tercer trimestre no sigui avaluable --amb l'excepció de segon de Batxillerat--, i que es posi a disposició dels docents recursos formatius i garantir la conciliació de la vida familiar i laboral.









En un comunicat, ha dit que en les primeres setmanes de confinament s'han revelat "de manera crua" les desigualtats tecnològiques i de connexió dels alumnes, i ha demanat un confinament educatiu estricte perquè el teletreball no pot substituir l'escola com a espai de igualtat.





Ha demanat a la Conselleria directrius i instruccions clares, ha criticat que els docents estan amb el telèfon personal per al contacte amb les famílies, ha recordat que la Setmana Santa ha de seguir sent no laborable i ha advertit dels "greuges que comporta la bretxa digital i la bretxa socioeconòmica" a l'hora d'accedir a l'educació.









Davant d'això, ha demanat que el tercer trimestre no sigui avaluable i ha demandat que les activitats i recursos d'aprenentatge siguin autocorrectius i poder-se fer de forma autònoma com un instrument per repassar i mantenir els aprenentatges, prioritzant aquelles experiències que els alumnes estan vivint, amb l'excepció dels de segon de Batxillerat que s'han de presentar a la Selectivitat.





També ha reclamat la suspensió dels decrets de plantilles i d'autonomia de centres, els nomenaments que siguin necessaris i posar a disposició dels docents tots els recursos formatius, així com eines tecnològiques i de connectivitat necessàries.





Per la seva banda, CGT Ensenyament ha demanat a Educació directrius i criteris clars per a les classes telemàtiques i com desenvolupar el teletreball, garantir l'equitat dels aprenentatges, propostes d'activitats sostenibles per a alumnat i professorat, limitació de les hores d'ús de pantalla i una educació formativa "humanista, integral i no qualificadora".