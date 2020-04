Batet proposa donar diners del Congrés a la lluita contra el coronavirus

La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, portarà a la propera reunió de la Mesa de la Cambra una proposta per destinar a la lluita contra la pandèmia del coronavirus els diners que s'ha estalviat la institució com a conseqüència de l'aturada de l'activitat parlamentària que ha ocasionat l'estat d'alarma pel Covid-19.

















Així, Batet ha encarregat a la Secretaria General de Congrés que realitzi una estimació mensual de l'estalvi que aquesta emergència sanitària està suposant en les despeses de la institució per tots els conceptes, inclosos, entre d'altres, les despeses de desplaçament dels diputats a Madrid i que s'han deixat d'abonar davant la disminució de l'assistència de ses senyories als plens.





Segons expliquen fonts parlamentàries, només finalitzat el passat mes de març es pot fer el càlcul de les quantitats que s'hauria estalviat la cambra baixa per la reducció de les seves activitats presencials.





De forma paral·lela, la tercera autoritat de l'Estat ha demanat als serveis jurídics de Congrés que estudiïn la fórmula jurídica que permeti transferir les quanties estalviades perquè puguin destinar-se al combat del Covid-19.





Batet recorda que ella no pot decidir unilateralment deixar d'abonar, totalment o parcialment, les retribucions dels parlamentaris i que aquestes, a diferència d'altres parlaments, no estan vinculades a l'assistència a les sessions.





En tot cas, sí que ha confirmat que, amb independència de les decisions que pugui adoptar cada grup parlamentari o diputat, la propera Mesa de Congrés estudiarà les propostes que la CUP, Junts i Bildu li han fet arribar, fins ara, reclamant que la Cambra doni part de la indemnització amb la qual es compensa als diputats les despeses de la seva activitat parlamentària a la capital.





Els diputats del PRC, José María Mazón, i del Fòrum Astúries, Isidre Martínez Oblanca, van ser els primers a animar públicament al Congrés a donar aquests diners a la lluita contra la pandèmia, però en el seu cas no van arribar a registrar cap escrit, a la espera que l'òrgan de govern de la Cambra prengués una decisió al respecte.





Els diputats i els senadors reben una assignació mensual (sou base) de 2.981,86 i 3.050,66 euros, respectivament, al que se sumen complements segons la tasca que exerceixen a la Cambra (de portaveu o llocs de taula). Però també tenen dret a "les ajudes, franquícies i indemnitzacions per despeses que siguin indispensables per al compliment de la seva funció".





Aquí s'inclou una indemnització mensual per "afrontar les despeses que els origini l'activitat de la Cambra", que no tributa a Hisenda i que cobren fins als membres de Govern que tenen escó. Es tracta de 917,03 euros per als diputats electes per Madrid i de 1.921,20 euros per als de la resta de circumscripcions, quantitats que al Senat s'eleven a 933,78 per als onze del Madrid i 1.958,02 euros parteixi dels altres . En total, cada mes al Congrés dedica a aquestes dietes un total de 635.265,71 euros i el Senat altres 505.650,64 euros.