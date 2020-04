Activen el pla d'emergències químiques per una fuita en una empresa de la Canonja (Tarragona)

Protecció Civil de la Generalitat ha activat la tarda d'aquest dijous el pla d'emergències químiques Plaseqcat per una fuita en una empresa de Polígon Sud de la Canonja (Tarragona), i ha quedat desactivat abans de les 20.30 hores.









L'accident s'ha registrat a les 18.42 hores i no ha causat ferits ni afectació a l'exterior, ha explicat Protecció Civil en un comunicat.





La fuita a l'empresa Dow Chemical Ibèrica, SA ha estat de Paratherm, un tipus d'oli, i el producte calent ha causat un vapor visible blanc a les instal·lacions, de manera que l'empresa ha activat el seu pla d'autoprotecció en fase d'alerta i ha confinat els treballadors preventivament.













Protecció Civil ha explicat que no s'han fet sonar les sirenes perquè la incidència no ha afectat l'exterior i no hi ha hagut núvol tòxic ni risc per a la població.





Responsables de l'empresa i bombers de parc químic han contingut la fuita i treballen en el transvasament del producte cap a contenidors.





També han atès l'emergència efectius de Mossos d'Esquadra i una dotació de Bombers de la Generalitat que s'han desplaçat a la Canonja, on també es va produir al gener l'accident de l'empresa Iqoxe que va provocar diversos morts i ferits.