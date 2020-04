Rodalies redueix un 50% la seva oferta a partir d'aquest divendres

Rodalies de Catalunya reduirà la seva oferta un 50% a partir d'aquest divendres seguint els paràmetres establerts per les autoritats, després de veure reduïda la demanda un 95% per la crisi per la pandèmia del coronavirus.









En un comunicat aquest dijous, la companyia ferroviària ha explicat que reajusta el servei a la demanda existent després de caure el 95%, ja que permet mantenir el nivell d'ocupació d'un terç de la capacitat màxima per a seguir mantenint distàncies entre els viatgers.





Des del passat dimecres 26 de març, les línies de R7, RG1 i RT1 no presten servei: en la línia R-7 l'estació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) està tancada i la resta estan servides per la R4.













La RG1 comparteix recorregut amb trens de la R11 i la R1 i, finalment, els viatgers de la RT1 disposen de serveis de les línies R14, R15 i R16 per desplaçar-se entre Tarragona, Vila-seca i Reus (Tarragona).





A més, els trens de la línia R11 inicien o finalitzen el seu recorregut a l'estació de Portbou i els de la R3 a Puigcerdà (Girona).





Totes aquestes mesures han estat adoptades en el marc de l'estat d'alarma decretat pel Consell de Ministres davant la pandèmia de coronavirus, i Renfe desaconsella viatjar excepte per a casos inajornables o d'extrema necessitat.