Islàndia segueix les recomanacions de l'OMS: "test, test, test" per a identificar a tots els infectats

Cada país està aplicant la seva pròpia estratègia per lluitar contra el coronavirus. No obstant, la màxima autoritat mundial en salut, l'OMS, ja ha dibuixat el camí que s'ha de seguir per acabar amb el Covid-19: "test, test, test" , va dir Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la divisió sanitària de Nacions Unides.









Per a controlar la pandèmia cal fer el màxim nombre de test possible. En cas contrari, és impossible conèixer el seu abast ni quan s'ha guanyat la batalla contra el virus. A Europa, la majoria dels països denuncien les dificultats que tenen per poder comprar test en un mercat xinès cada vegada més agressiu, però hi ha un cas que contrasta amb els altres.





A Islàndia, el govern està recomanant que tota la seva població es faci el test. La intenció és identificar tots els contagiats, tinguin símptomes o no, i aïllar-los juntament amb el seu entorn més proper. La primera ministra del país, Katrin Jakobsdottir, ja està confinada. El 23 de març va reportar un contagi a l'escola dels seus fills i des de llavors va decidir romandre aïllada a casa seva.





El pla d'Islàndia és molt important per a frenar la pandèmia al país, però també per a la comunitat científica mundial. Encara no es disposa d'informació precisa sobre com es comporta el coronavirus a Europa ja que cap país ha testat a la totalitat de la seva població.