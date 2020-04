El Homrani reconeix que les xifres d'atur d'abril seran "pitjors"

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha assegurat aquest divendres que les xifres d'atur d'aquest abril seran "pitjors" que les registrades al març, quan la desocupació a Catalunya va augmentar en 21.883 persones més (+5,52%), situant el nombre total de desocupats en 417.047, si bé en aquestes dades no s'inclouen els treballadors afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivats de la crisi generada pel coronavirus.





"Les dades de l'atur d'abril seran pitjors. Un milió de persones no treballen. Estem trigant massa a assegurar la liquiditat de les empreses i s'hauria d'estendre a les famílies. Hem pres mesures, però les nostres són parcials", ha dit el conseller en una entrevista de Ràdio 4.





De la mateixa manera s'ha expressat en una entrevista al diari 'Ara' recollida per Europa Press, en què ha justificat que abril encara serà més dur perquè afectarà a altres sectors, no només als serveis, que ha estat el més perjudicat al març.





"S'haurà de veure com sortim d'aquests ERTO i com assegurem que aquesta feina es mantingui després d'aquests expedients", ha afirmat, i ha apuntat com a problemes la taxa de temporalitat i la flexibilitat del mercat laboral.









Ha defensat que a més de línies de crèdit i d'injectar liquiditat al teixit empresarial, s'ha de ser "valent" i canviar les lògiques del deute, de manera que els estats es puguin endeutar per relativitzar l'impacte de la crisi econòmica.





"Més que mai s'ha de ser molt keynesià. El públic ha d'impulsar el privat. Això és el que permetrà que no hi hagi destrucció d'ocupació final", ha asseverat.





"O es prenen decisions valentes o després del Covid-19 farem els mateixos errors que en la crisi de 2008 i qui ho acabarà pagant seran els més vulnerables", ha insistit, i ha defensat que per aquest motiu cal que la UE impulsi una renda bàsica de confinament.





RESIDÈNCIES





Segons la Generalitat, han mort 511 persones grans en residències per coronavirus al març, i 1.221 persones que viuen en residències d'ancians tenen diagnòstic de coronavirus i 239 residents estan hospitalitzats.





"Les residències no estaven pensades per al coronavirus", ha dit El Homrani a Ràdio 4, i ha afegit que en les residències més petites, on els espais no són adequats per poder fer aïllaments, és on més s'està notant.





"El coronavirus ho està canviant tot. Si fa quatre mesos em pregunten si havíem de medicalitzar les residències, hagués dit que no. Una residència no és un hospital, són espais de vida. Ara puc dir que sí que s'han de medicalitzar", ha apuntat.





Preguntat per si els polítics haurien de baixar-se el sòl davant aquesta crisi del Covid-19, ha dit no estar en contra: "Si s'ha de fer es fa, però és un gest estètic. Si hem de prendre aquesta decisió la prendrem sense cap problema, però el que fan falta són decisions estructurals".