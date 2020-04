La UEFA i els clubs europeus es mostren contraris a donar per perduts els campionats

La UEFA i l'ECA (Associació de Clubs Europeus) descarten donar per acabades les competicions professionals perquè consideren que és una decisió "prematura i injustificada", i recorden que s'ha de "garantir" que els campionats es resolen segons la normativa establerta.





El comunicat, que signen els presidents d'aquests organismes Aleksander Ceferin i Andrea Agnelli, demana que no hi hagi precipitació a tancar els campionats, com va passar dijous a Bèlgica, on s'ha decidit proclamar campió el Bruges sense disputar el play-off final entre els sis millors classificats.









"El nostre compromís s'ha materialitzat en dos grups de treball conjunts per analitzar el calendari, de la mateixa manera que les conseqüències legals, reglamentàries i financeres d'una possible sobrecàrrega de la temporada que faria que les competicions 2019/20 s'allarguessin fins el 30 de juny", indiquen.





"Els grups de treball estan en contacte diari per garantir que les competicions es resolguin. La seva feina se centra en escenaris que atenyen els mesos de juliol i agost, fins i tot la possibilitat que les competicions de la UEFA es reprenguin un cop acabin les lligues nacionals", afegeix la nota.





"Cal una gestió conjunta dels calendaris, perquè la resolució de la temporada actual s'ha de coordinar amb l'inici de la nova, que es pot veure afectada en part a causa de la sobrecàrrega", afegeixen la UEFA i l'ECA davant d'aquesta "crisi de salut" derivada de la Covid-19 que ha paralitzat "tot el futbol".