Crítiques a Pedro Sánchez per treure's la mascareta abans de visitar una fàbrica de respiradors

El president del Govern central, Pedro Sáchez, ha visitat la fàbrica Hersill, a Móstoles, on es fabricaran al menys 5.000 respiradors per als hospitals espanyols. No obstant això, la visita s'ha vist entelada per unes polèmiques imatges on es veu al líder del partit socialista baixant-la mascareta per dirigir-se al seu equip. Al seu voltant, tots anaven amb mascareta i guants.





El vídeo ha generat indignació a les xarxes socials per diverses raons. Primer, com esmenta el periodista britànic Mathew Bennet, perquè tant ell com tot el seu equip disposen de les millors màscares, les que escassegen entre els sanitaris.









Tampoc s'ha entès que el president disposi del material de protecció necessari i no ho faci servir de forma adequada. En el vídeo es pot veure al president dirigint-se a seu equip mentre es baixa la mascareta.









Finalment, les xarxes també han cremat al no comprendre per què el cap del Govern espanyol, que ha estat en contacte amb possibles infectats, visita una fàbrica estratègica per assegurar la victòria contra el coronavirus.