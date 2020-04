Simón defensa que les restriccions durin unes "setmanes més"

El doctor Fernando Simón, assessor principal de Govern en la gestió de la crisi del coronavirus, ha admès aquest divendres que caldrà mantenir unes "setmanes més" algunes de les restriccions imposades fins ara per frenar els contagis entre la població, si bé no ha pogut confirmar si per a això serà necessari perllongar l'estat d'alarma més enllà del 12 d'abril perquè aquesta és una decisió que "no depèn dels tècnics" que assessoren l'Executiu.









En roda de premsa, el director el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha opinat que la situació evoluciona bé i creu que és moment de començar a pensar en com evitar que la transmissió de virus, que avui veu controlada, torni a disparar-se si no es té "molta cura".





"Hi ha un risc que si no continuem amb les mesures necessàries durant el temps necessari tot aquest avanç que hem tingut vagi marxa enrere", ha advertit: "En aquest sentit hem de, probablement no mantenir el mateix aïllament que tenim fins ara, és un dels detalls que cal valorar o si es pot anar relaxant en alguns punts", ha precisat.





LES OPCIONS A PARTIR D'ARA





Simón ha recordat que l'enduriment de les mesures amb les últimes restriccions a l'activitat laboral perseguien l'objectiu de no saturar les UCI. "A partir d'ara podem plantejar diverses alternatives: podem mantenir aquesta línia o assegurar-nos que, encara que els contactes puguin no reduir tant, sí que reduïm la forma en què vam contactar perquè aquesta transmissió no es pugui produir", ha explicat.





Aquesta última opció implicaria, segons ell, "aprendre" de societats orientals com la japonesa, el Govern, davant brots de grip demana als malalts que facin servir mascareta, i per tant acostumar-se a utilitzar "equips de protecció personal en la mesura que estiguin disponibles en grans quantitats".





"Hem d'aprendre a reduir els contactes de risc i, si es considera necessari que s'ha d'evitar qualsevol tipus de contacte perquè els mecanismes per reduir el risc en aquests contactes no són suficients, ja que entenem que caldrà continuar amb algunes d'aquestes mesures durant algunes setmanes més", ha tancat.