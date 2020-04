Nou favor del Síndic a l'independentisme sumant-se a la petició d'excarceració dels presos de l'1-O

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha demanat aquest divendres a la Generalitat que modifiqui la classificació dels presos de l'1-O a tercer grau, de manera que podrien passar el confinament a casa seva.





Ho ha demanat en una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, i a la consellera de Justícia, Ester Capella, en què ha demanat agilitar els tràmits per excarcerar "al major nombre de persones internes als centres penitenciaris, per tal de minimitzar el risc de contagis" de coronavirus i evitar un possible col·lapse del sistema sanitari.









En el text, recomana passar a la qualificació de tercer grau a tots els interns als que s'aplica l'article 100.2 del Reglament penitenciari, i assenyala que la mesura s'ha de prendre "sempre que es constati la capacitat per portar un règim de vida en semillibertat", és a dir, en interns amb perfils no perillosos, sota risc de reincidència i bona conducta, i que a més tinguin un bon suport social i familiar a l'exterior.





Ribó considera que la mesura s'ha d'aplicar també als nou líders independentistes condemnats pel Tribunal Suprem per sedició, i ho fonamenta en les afirmacions de relator de l'Assemblea Parlamentària de Consell d'Europa, Boris Cilevics, i de l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet.





PRESOS CONFINATS A CASA





El Síndic recorda que els presos classificats en tercer grau poden acollir-se a l'article 86.4 del Reglament Penitenciari per passar el confinament domiciliari, com ja fan el 69% d'interns en tercer grau a Catalunya.





Des de la publicació del decret d'estat d'alarma, la Generalitat ha propiciat que més presos en tercer grau puguin passar totes les nits de la setmana a casa per evitar contagis, i dimarts va anunciar que les presons estudiarien aplicar la mesura també als presos en segon grau i amb 100.2.





Després de l'anunci, el Tribunal Suprem (TS) ha advertit que les juntes de tractament podien incórrer en un delicte de prevaricació si ho acordaven per als presos de l'1-O, i dijous els funcionaris van descartar fer-ho: sí s'ha aplicat la mesura a quatre internes de Wad-Ras i a 11 presos de Quatre Camins.