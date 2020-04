La Conca d'Òdena demana tests i material per a residències de manera urgent

Els municipis confinats de la Conca d'Òdena (Barcelona) han demanat aquest divendres test per al personal i usuaris de residències de gent gran de la zona, així com material de protecció, i han anunciat la voluntat d'ajornar l'Impost de Béns Immobles (IBI ) els propers mesos.





En roda de premsa telemàtica, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha remarcat que les residències són "un focus de vulnerabilitat", i ha demanat a la Generalitat un increment de tests i PCR per al personal i usuaris, i ha posat a disposició els tests que els va enviar la Diputació de Barcelona.





També ha reclamat que se'ls doti de més material com equips de protecció individual, bates i mascaretes, ja que ha advertit que les ajudes que els arriba no són suficients i tenen material per "dos o tres dies".





Castells també ha anunciat que els ajuntaments confinats modificaran els seus calendaris fiscals amb la "voluntat d'ajornar" els pròxims mesos la majoria d'impostos municipals, com és el cas de l'IBI.





Ha dit que cada ajuntament confinat estipularà l'ajornament per fer front a uns mesos complicats per a ciutadans i empreses, ha llançat un missatge de tranquil·litat als veïns amb aquesta voluntat d'ajornar, i ha lamentat que hi ha hagut un repunt de 500 treballadors de la comarca de l'Anoia a l'atur en un mes.









HOSPITAL DE CAMPANYA





Preguntat per la situació sanitària i la instal·lació de llits a les sales d'espera de consultes externes de l'Hospital d'Igualada, ha recordat que l'hospital de campanya segueix preparat al pavelló Les Comes de la ciutat, a l'espera que no sigui necessari usar-lo.





"Preferim tenir el pavelló a punt amb l'hospital de campanya. És preferible tenir un pavelló tancat amb 100 llits a punt que no tenir 100 malalts que no saber on posar".





Davant l'arribada del cap de setmana, Castells ha remarcat la necessitat de mantenir el confinament, i ha ressaltat el "civisme exemplar" dels habitants de la Conca d'Òdena.





SEGON MAGATZEM





El coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, ha explicat que disposaran des d'aquest divendres d'un segon magatzem logístic a la zona, de l'empresa Kon-Tiki a l'aeròdrom d'Òdena, que durant aquesta jornada rebrà un primer tràiler amb 25.000 quilos d'aliments.





Morist ha assenyalat que han detectat un increment del 20% de sol·licituds, i ha advertit que, si no s'aborda, "es convertirà en una crisi humanitària", per això ha dit que s'han reforçat els centres de distribució i s'està preparat per doblar la capacitat.