Les universitats catalanes impartiran classes en línia a l'abril i maig

La Generalitat i els rectors de les universitats catalanes han acordat aquest divendres que totes les activitats lectives es reprendran en modalitat no presencial després de Setmana Santa i es faran de manera virtual durant abril i maig, a l'espera de l'evolució de la pandèmia del Covid- 19 i les mesures que siguin necessàries aplicar per a la seva contenció.





Ho han acordat en una reunió telemàtica amb el president de la Generalitat, Quim Torra, la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, amb els rectors de les dotze universitats catalanes, ha informat la Generalitat en un comunicat.





A la reunió, no s'ha descartat que es puguin fer "algunes activitats presencials" més endavant, al juny, una decisió que es prendrà en funció de la situació de l'emergència sanitària i d'acord a l'autonomia universitària.





Torra ha agraït als rectors la capacitat de resposta i l'esforç d'adaptació dels centres universitaris davant la nova situació, tant de personal docent i investigador, del d'administració i serveis i els estudiants.









Així mateix, ha volgut posar en relleu la contribució a la investigació científica del Covid-19 de les universitats i els centres de recerca, així com el seu suport material i logístic al sistema de salut amb la cessió material i la incorporació voluntària dels estudiants universitaris de àmbit sanitari.





Chacón, per la seva banda, ha transmès un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que, d'acord amb els rectors de les dotze universitats, "s'està treballant des de la coresponsabilitat i la coordinació perquè ningú es perdi aquest curs universitari".





El Govern i els rectors han consensuat continuar treballant en el marc del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) per donar resposta a les qüestions acadèmiques en diferents escenaris d'aquí a final de curs, així com per assegurar el suport a aquells alumnes que es troben en situacions complicades.





En el marc del CIC s'estudiarà durant les pròximes setmanes mesures d'avaluació possibles en un escenari de no presencialitat, així com altres qüestions relatives a les pràctiques, uns treballs en què també participa l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).





A la reunió, a més de Torra i Chacón, han participat el secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, el secretari general del CIC, Lluís Baulenas i els rectors Joan Elias (UB), Margarita Arboix (UAB), Francesc Torres (UPC), Jaume Casals (UPF), Jaume Puy (UdL), Quim Salvi (UdG), Maria José Figueras (URV), Josep M. Garrell (URL), Josep A. Planell (UOC), Josep Eladi Baños (Uvic-UCC ), Xavier Gil (UIC) i Rafael Rodríguez-Ponga (UAO CEU).