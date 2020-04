Les mesures adoptades pel Govern espanyol per tal de reduir la mobilitat de la població i que estableixen un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials ha suposat la paralització de totes aquelles activitats que no tinguin aquest caràcter.





Una situació sens dubte excepcional que aconsella respondre amb mesures adequades per evitar els sobrecostos que pesen sobre unes empreses afectades per la crisi i la paralització obligatòria de la feina.









El Port de Barcelona ha tingut en compte les conseqüències que tal paralització ocasiona a les mercaderies d'importació que arriben per via marítima a través de les terminals de contenidors i que es veuen obligades a quedar emmagatzemades per imperatiu legal, fent impossible la seva retirada. En conseqüència, ha aprovat una tarifa extraordinària temporal la vigència del qual va iniciar el 31 de març del 2020 i s'estendrà fins al 13 d'abril. En aquest període, els contenidors d'importació que es trobin en les terminals de contenidors de l'enclavament pagaran una tarifa plana de 2 euros per TEU i dia per a la seva estada en aquestes terminals.





També es respecta l'actual exempció de pagament durant els primers cinc dies per a les mercaderies que es descarreguin o s'hagin descarregat en les terminals BEST i APMTS Barcelona. A més, durant el període en què estigui vigent aquesta tarifa extraordinària, el temps d'estada dels contenidors també quedarà en suspens i no es computarà per al càlcul de costos d'estada un cop finalitzin les mesures extraordinàries adoptades pel Govern espanyol.





Tots aquells supòsits que queden fora del període comprès entre el 31 de març de 2020 i el 13 d'abril de 2020, així com per als contenidors que ja es trobessin a la terminal des d'abans del 14 de març passat de 2020 mantindran les tarifes en vigor fins a la data.





Així mateix, la resta de tràfics diferents als d'importació i/o amb entrada per qualsevol altra terminal no es veuran afectats per aquesta mesura extraordinària que és exclusivament aplicable exclusivament al tràfic de contenidors plens d'importació que es trobin en les terminals BEST i APMTS Barcelona.