El Congrés podria votar la segona pròrroga de l'estat d'alarma el Dimecres o Dijous Sant

L'ampliació de l'estat d'alarma, la vigència caduca el proper 11 d'abril, podria votar-se al Congrés dimecres que ve o el Dijous Sant, si finalment el Govern central decideix sol·licitar-la per reforçar la lluita contra la pandèmia del coronavirus.





El Consell de Ministres va decretar l'estat d'alarma el passat 14 de març amb una durada de quinze dies, i va sol·licitar després a al Congrés una pròrroga de dues setmanes que va ser recolzada en sessió plenària a les dues del matí del dia 26. Aquesta pròrroga venç el proper dissabte i el Govern espanyol encara no ha decidit oficialment si la demanarà, encara que sembla inclinar-se a això per no posar en risc el que s'ha aconseguit en aquestes setmanes de confinament.









La decisió es prendrà aquest cap de setmana, dies en què tornarà a comparèixer públicament el president del Govern, Pedro Sánchez, i mantindrà una videoconferència amb els presidents autonòmics. Sigui com sigui, al Congrés ja estan treballant en l'agenda de la setmana que ve i, si finalment l'executiu demana la pròrroga, fonts parlamentàries calculen que el Ple es convocaria per al dimecres o el Dijous Sant per al seu debat i votació.





D'entrada, la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, ha convocat el proper dimarts a la Junta de Portaveus per concretar els plans. Si hi ha Ple, en aquesta reunió es decidirà si només es debat la pròrroga de l'estat d'alarma o si, a més, s'inclouen els decrets lleis que ha vingut aprovant el Govern central i que estan pendents de convalidació.





En aquesta llista figuren els relatius a la prohibició d'acomiadar en aquestes setmanes d'estat d'alarma, l'aturada generalitzada de l'activitat econòmica no essencial amb el permís temporal retribuït per als treballadors, i les últimes mesures de suport als diferents sectors econòmics per afrontar la crisi del coronavirus.