França, Regne Unit i Itàlia donen per perduda la selectivitat pel coronavirus

La majoria dels països afectats per la pandèmia han pres mesures dràstiques per impedir que el virus segueixi propagant entre els seus ciutadans. La suspensió d'esdeveniments esportius, el confinament domèstic o la paralització de l'activitat econòmica són algunes de les iniciatives que els governs han posat en funcionament per revertir la corba de contagis.





La selectivitat tampoc ha sortit il·lesa de la pandèmia. La ministra d'Educació, Isabel Celaá, va proposar la setmana passada que les proves d'accés a la universitat es celebrin entre el 22 de juny i el 10 de juliol a tot Espanya, posposant d'aquesta manera la convocatòria original. Celaá va obrir una ampli periode perquè cada comunitat autònoma triï les dates concretes, ja que la competència en aquest àmbit està traspassada a les autonomies.





Malgrat que la voluntat de la ministra és salvar la prova, Celaá ha reconegut que el nou calendari està agafat amb pinces. A mitjans d'abril, quan torni a reunir-se de forma telemàtica la Conferència Sectorial d'Educació, es revisarà el nou calendari en funció de l'evolució dels contagiats pel virus.





En qualsevol cas, el que tenen clar tots els responsables educatius és que l'examen s'ha d'adaptar a les circumstàncies actuals. Tot i que el Ministeri no vol assumir que enguany la selectivitat serà més fàcil, se sobreentén que es reduirà el temari i s'incrementaran les opcions avaluables. S'espera que en la pròxima reunió entre la ministra i els consellers se substanciï els detalls d'aquesta adequació.









FRANÇA I REGNE UNIT CANCEL·LEN LA SELECTIVITAT





Davant d'aquesta incertesa, altres països han apostat per mesures més resolutives. El ministre d'Educació de França, Jean-Michel Blanquer, ha anunciat aquest divendres la cancel·lació definitiva de les proves de selectivitat ('baccalauréat'), previstes per a mitjans de juny, que seran substituïdes en aquesta ocasió per les notes derivades de l'"avaluació contínua" als alumnes.





"No és possible realitzar el 'bac' en les condicions d'altres anys", ha reconegut Blanquer. En el cas de l'examen que culmina el curs previ a la universitat, la nota final correspondrà a la mitjana de resultats obtinguts durant el curs, amb "avaluació contínua". No es tindrà en compte, però, el període de confinament, segons informa el diari 'Le Figaro'.





Regne Unit també ha pres la mateixa decisió. El Govern de Boris Johnson està dissenyant un nou sistema d'avaluació perquè els alumnes que vulguin matricular-se presentin una nota basada en el progrés acadèmic al llarg dels últims cursos.





ITÀLIA FLEXIBILITZA L'EXAMEN





Itàlia, el país europeu més afectat pel coronavirus, s'ha marcat el 18 de maig com a data límit per prendre una decisió sobre la selectivitat. Si es torna a les aules abans d'aquest dia, la prova es faria amb una versió "light" de tres exàmens (els estudiants italians han de presentar un projecte de forma oral), segons informa 'Il Corriere della Sera'.





Si la conjuntura no millora i els alumnes no poden tornar a l'escola abans d'aquesta data, es prendria la decisió contrària: s'anul·larien els exàmens per escrit i s'efectuaria una única prova oral, que podria realitzar-se des de casa.