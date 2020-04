Barcelona obre cinc nous espais per a persones vulnerables davant el coronavirus

L'Ajuntament de Barcelona ha obert cinc dispositius socials per atendre persones vulnerables durant l'estat d'alarma pel coronavirus, que sumen 310 places addicionals d'allotjament, ha dit aquest divendres en roda de premsa la regidora de Salut, Gemma Tarafa.





Els nous dispositius inclouen un "pioner" per atendre 70 persones sense llar amb alcoholisme i altres addiccions actives en un espai cedit per la Fundació Pere Tarrés, ha explicat Tarafa en roda de premsa al costat de l'alcaldessa, Ada Colau, i a el tinent d' alcalde de Seguretat, Albert Batlle.













També s'han obert 15 places en el marc de el Servei d'Acolliment d'urgència a la Vellesa, per a ancians sense símptomes però que no puguin seguir a casa --a la planta baixa de la residència Ronda de Dalt--, i un dispositiu d'higiene i alimentació a l'Estació del Nord.





A més, dins de la iniciativa World Central Kitchen, l'organització del xef José Andrés ha començat a distribuir a la ciutat 500 bosses d'àpats diaris, des de dos centres: al Casal de Barri La Llacuna i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (Saier).





Les noves places inclouen també les 225 de l'ampliació de l'espai del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona per a persones sense llar --en el pavelló Maria Eugènia, que suma 450 llits en total--, habilitades amb la col·laboració de la Unitat Militar d'Emergències (UME), l'Exèrcit de Terra, Bombers de Barcelona, Guàrdia Urbana i l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament.





Des que va començar la crisi per Covid-19, la ciutat ha sumat 680 places per a persones sense llar, que s'afegeixen a les 2.200 que ja estaven en funcionament: les 450 a Fira de Barcelona, les 70 per a persones amb addiccions, 72 per a dones , 58 en l'equipament Pere Calafell i 30 per a persones amb símptomes lleus o necessitat d'aïllament preventiu.





Els serveis socials, que operen des de nou punts, han atès 17.000 persones en la segona meitat de març: l'any passat es va atendre en total a 90.000, de manera que en dos setmanes s'ha atès gairebé el 20% de persones del total ateses el 2019, i el 35% d'aquestes no havia recorregut a serveis socials o no ho havia fet durant l'últim any, ha explicat Tarafa.