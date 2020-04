Yolanda Díaz, a la corda fluixa?

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha estat apuntada en els últims dies com una de les principals responsables dels desencerts de Govern central en la crisi sanitària del coronavirus.









Fonts coneixedores assenyalen que des d'Unides Podem no veuen amb bons ulls les intervencions de la ministra i, si la situació s'intensifica podrien demanar canvis en l'executiu de Pedro Sánchez.





Aquesta possible modificació no es donaria a curt termini per la necessitat de dedicar tots els esforços a la lluita contra el coronavirus, però sí que podria donar-se a mig termini.





Altres fonts assenyalen que és millor sacrificar Díaz que el líder podemita, Pablo Iglesias. S'especula amb destituir alguns membres de govern Espanyol quan passi la crisi, entre ells el ministre de Sanitat, Salvador Illa.





En aquestes travesses també figuren la ministra d'Igualtat, Irene Montero, i la vicepresidenta Carmen Calvo pels seus ànims a la participació de les manifestacions del 8 de març.