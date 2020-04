El coronavirus mata 60.000 persones

La pandèmia de coronavirus, que afecta ja a 181 països, acumula un total confirmat de 58.929 morts després de superar el dijous el milió de contagis -- 1.100.000 ara, segons el balanç actualitzat de la Universitat Johns Hopkins --, mentre que els Estats Units ja es troba completament sotmès a la malaltia, amb més de 275.000 casos confirmats en tot el país.





El ritme de creixement de la pandèmia del nou coronavirus suma ja més de 100.000 casos per dia i aquesta setmana s'ha consolidat en el continent africà, on hi ha ja més de 7.000 casos de Covid-19 i 50 dels 54 països del continent estan afectats per la pandèmia, segons les últimes dades publicades aquest divendres pels Centres per al Control de Malalties (CDC) de la Unió Africana. Els morts ronden ja els tres-cents.





Els Estats Units ha superat el llindar dels 6.000 morts, dels quals més de 2.000 corresponen a l'estat de Nova York, on la pandèmia ha arribat a un punt catastròfic: més de 100.000 contagis i gairebé 3.000 morts després d'un repunt rècord de 562 morts més en les últimes hores, segons ha informat aquest divendres el governador de l'estat, Andrew Cuomo.





No obstant això, Itàlia segueix encapçalant el llistat quant a nombre de morts amb 14.681, mentre que la xifra de casos s'aproxima als 120.000. Espanya figura pràcticament igual pel que fa a casos --uns 119.000--, i acumula ja gairebé 11.200 víctimes mortals per Covid-19.





Alemanya va superar el dijous a la Xina en nombre de contagis i la xifra de morts ja depassa el miler, segons les dades recaptades per la Universitat Johns Hopkins.





La Xina, ja sense amb prou feines casos locals, és el cinquè país més afectat per nombre de casos (uns 82.500), però el temps transcorregut des del bec del brot en el gegant asiàtic li permet situar-se com el lloc on s'han curat més persones (gairebé 77.000). Més de 3.300 malalts han perdut la vida en territori xinès.





França se situa com el sisè país en nombre de casos, amb uns 65.000, i acumula ja uns 6.500 morts, mentre que Iran, el següent país de la llista, ha registrat més de 53.000 casos i gairebé 3.300 morts. El Regne Unit, on el virus ha aconseguit aquesta setmana nivells màxims, acumula ja casi 40.000 positius i més de 3.600 morts.













Turquia ocupa ja la novena posició. El Govern d'Ankara ha confirmat ja gairebé 21.000 casos i 425 morts. Suïssa supera els 19.600 casos i els morts freguen els 600. Bèlgica i Països Baixos han confirmat fins ara 16.700 i 15.800 contagis, encara que en el cas holandès la xifra de morts és major (1.492 enfront d'1.143).





El Canadà i Àustria han superat els 11.000 casos, amb 188 morts en el cas canadenc i 168 en l'austríac. Corea del Sud, que durant setmanes va ser el segon país més castigat pel coronavirus després de la Xina, baixa fins a la quinzena posició: uns 10.000 positius i 177 víctimes mortals.





Per la seva banda, Portugal ha registrat gairebé 9.900 malalts i 246 morts, mentre que al Brasil es consolida l'avanç del coronavirus i suma ja més de 9.000 positius i 365 víctimes. Israel ha superat el llindar dels 7.000 i Suècia el dels 6.000, mentre que la llista prossegueix amb Austràlia i Noruega --més de 5.000-- i Rússia --més de 4.000--.