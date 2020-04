El Govern central publica el formulari perquè els autònoms demanin el bo social elèctric

El Ministeri de Transició Ecològica ha regulat la forma en què els treballadors autònoms que hagin cessat la seva activitat o l'hagin vist reduïda per l'actual crisi poden sol·licitar acollir-se al bo social elèctric per tenir un descompte en la factura de la llum, i ha publicat el model de formulari perquè demanin la seva adhesió a aquest.





Així ho estableix l'Ordre Ministerial que publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i entra en vigor aquest mateix dissabte amb la finalitat de "clarificar alguns aspectes pràctics de l'aplicació d'aquesta nova modalitat de bo social" inclosa en el paquet de mesures i ajudes econòmiques aprovades pel Govern el passat dimarts.





L'ordre també publica el model de sol·licitud que els autònoms afectats hauran d'utilitzar per demanar acollir-se al bo social i la corresponent reducció del preu de l'electricitat.





En la sol·licitud, a més de les seves dades personals i familiars, el demandant ha d'acreditar que "té dret a la prestació per cessament total d'activitat professional o per haver vist la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita el bo social reduïda en, almenys, un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior".





En el cas particular que el treballador autònom hagi hagut de cessar la seva activitat, ha d'aportar per acreditar un certificat expedit per l'Agència Tributària, o el corresponent òrgan competent de la seva comunitat, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada pel interessat.





En cas que l'empresa comercialitzadora d'electricitat detecti que la sol·licitud rebuda està incompleta, tindrà un termini de cinc dies per dirigir-se al consumidor demandant i indicar-li la documentació que ha d'esmenar.







Un cop es rebin les sol·licituds correctament emplenades i amb tota la documentació acreditativa, l'elèctrica també tindrà un màxim de cinc dies hàbils per, a través de la plataforma informàtica disponible a aquest efecte a la seu electrònica de Ministeri per a la Transició Ecològica, comprovar els dades i comunicar mitjançant correu electrònic al consumidor que es compleixen els criteris per a l'aplicació del bo social i la data a partir de la qual s'aplicarà.













En aquest cas de sol·licituds correctes, en aquest mateix termini s'haurà d'haver realitzat el canvi de comercialitzador i la formalització del contracte al Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC).





El bo social es meritarà a partir del primer dia del cicle de facturació en què tingui lloc la recepció de la sol·licitud completa amb la documentació acreditativa.





No obstant això, si Ordre, el Ministeri indica que el termini de cinc dies establert per a la comprovació de les dades del demandant en la plataforma informàtica d'aquest Departament no serà exigible fins que l'esmentada plataforma hagi estat adaptada als canvis en els beneficiaris del bo social que va establir el Decret d'ajudes de Govern.





Segons indica, la Secretaria d'Estat d'Energia comunicarà als comercialitzadors de referència l'efectivitat de l'adaptació d'aquesta plataforma informàtica.