Un centenar de premis nacionals demanen als polítics un gest davant del sector cultural en ple coronavirus

Més d'un centenar de premis nacionals a Espanya han signat una carta oberta adreçada als responsables polítics de les administracions públiques amb competències en matèria cultural que "transformin les seves paraules en fets" i actuïn per pal·liar les conseqüències de la crisi en el sector generada per la pandèmia de coronavirus.





Entre els signants d'aquesta carta es troben representants de sector de el cinema, el teatre o la música, amb noms com els de Pedro Almodóvar, Santiago Auserón, Miguel del Arco, Almudena Grandes, José Luis Gómez, Alberto Iglesias, Antonio Muñoz-Molina, Vicky Peña, Marisa Paredes o Christina Rosenvinge.





En la missiva, avançada pel diari 'El País', els signants asseguren ser "perfectament conscients" de l'estat d'emergència sanitària i social a Espanya i que "ni de bon tros" demanaran que "s'anteposin" les seves peticions per al sector "en un moment en què tants es juguen la vida valentament per la salut dels altres ". "El primer és el primer", han afegit.





Tanmateix, sí que demanen tant a Govern com a les comunitats autònomes i ajuntaments "assumeixin les seves responsabilitats, actuïn coordinadament i no es quedin esperant el 'dia després'". "Si eludeixen avui aquesta tasca, quan decideixin despertar, per a moltes famílies i projectes culturals serà massa tard", han alertat.









Consideren que el sector cultural espanyol --representant del 3,2% de PIB-- necessita "un tractament específic i una consideració en peu d'igualtat" amb altres sectors productius. "Si bé és cert que Cultura, després de setmanes de preocupant inacció, ja ha donat els primers senyals, les comunitats autònomes i els ajuntaments estan" pràcticament inactius ".





"Estem a anys llum dels nostres veïns europeus", han criticat, per després posar com a exemples a Portugal, que ja ha alliberat un fons per als treballadors de la cultura; Itàlia, que destinarà més de 130 milions d'euros a les arts escèniques i a l'audiovisual; o França, que destinarà 20 milions d'euros a ajudes per intermitents de el llibre, les arts escèniques i la música.





"La cultura no és un luxe però tampoc és gratis. Algunes de les declaracions que han fet recentment contribueixen a crear un perillós clima d'opinió en el qual es pot arribar a pensar que els artistes s'autoabasteixen de la bellesa i de benestar que contribueixen a crear", han lamentat.