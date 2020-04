Moncloa rebutja la fórmula de les associacions de premsa contra el filtre de preguntes

La Secretaria d'Estat de Comunicació que dirigeix el periodista Miguel Angel Oliver rebutja la proposta que li van presentar l'Associació de la Premsa de Madrid (APM) i la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE), les principals en aquest sector a Espanya, per acabar amb el filtre de les preguntes imposat pel Govern en les rodes de premsa des que es va instaurar l'estat d'alarma, i que se celebren per motius de seguretat sanitària sense presència física dels periodistes, que han de remetre les seves preguntes a través d'un xat habilitat per a això.





La proposta de les associacions part de la queixa expressada per més de 400 periodistes signants de el manifest 'La Llibertat de Preguntar', que advertien que aquest filtre de les preguntes, amb el mateix Oliver seleccionant aquelles que es fan i plantejant-les al Govern, es s'havia convertit en una nova forma de "censura" just en un moment en què el control de l'executiu, els poders queden reforçats sota l'estat d'alarma, es fa més necessari que mai tenint en compte l'activitat molt limitada de Parlament.





L'APM i la FAPE van proposar intercalar en les rodes de premsa, a més d'una selecció de les preguntes enviades a aquest xat en el qual participen 160/2 de comunicació, d'altres que poguessin formular directament per videotrucada periodistes que cobreixen habitualment la informació de Govern, als quals es podrien afegir altres que proposés la SEC.





En una carta adreçada directament als presidents de l'APM i la FAPE, Oliver deixa per escrit el seu rebuig a aquesta fórmula. La missiva, que porta signatura del 3 d'abril, reconeix que la proposta d'aquestes dues associacions "sembla comptar amb el suport dels periodistes que habitualment cobreixen la informació de Moncloa, però es queda molt curta en opinió de tots els altres, donada la dimensió nacional i internacional de la crisi".





Oliver convida aquestes associacions a "seguir treballant" aquest cap de setmana en un sistema que compleixi tres criteris. El primer que esmenta la SEC és el d'"acollir el major nombre de mitjans prenent com a base els més de 160 representats al xat", on conviuen mitjans nacionals, internacionals, autonòmics i locals.









El segon criteri d'aquest sistema per idear hauria de facilitar que es puguin fer preguntes en directe i el tercer parla d'incorporar un criteri no discrecional en la selecció dels participants. A manera de suggeriment, Oliver planteja agrupar els mitjans a les següents categories: mitjans d'implantació nacional, autonòmics, internacionals i de difusió digital exclusiva.





Per a la formulació de les preguntes, proposa una "fórmula aleatòria, pública i verificable que estableixi cada dia diversos torns de preguntes, que serien plantejades en directe pels periodistes de cada mitjà elegit". Això sí, avisa Oliver, mentre s'idea aquest nou sistema es fa "necessari", al·lega, continuar amb el xat actual.





Aquest xat el va crear la SEC el mateix 14 de març, per a la compareixença del president de Govern, Pedro Sánchez, en la qual va informar de la declaració de l'estat d'alarma. Originalment ho van integrar 64 mitjans de comunicació, tant nacionals i autonòmics com internacionals, seleccionats sota el criteri d'assistència habitual a les compareixences de Govern, i es va afegir a diversos corresponsals internacionals.





Moncloa va mantenir aquest mateix xat per a la resta de rodes de premsa que van passar a fer-se a la Moncloa, no només per a les de president o la posterior a el Consell de Ministres, que són les que habitualment segueixen els periodistes que cobreixen la informació de Govern. Així, en aquest mateix xat es plantegen també les preguntes per a la roda de premsa diària dels membres de Comitè Tècnic de Gestió.