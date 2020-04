El drama dels familiars dels morts: "La gent gran val menys"

La crisi del coronavirus afecta el conjunt de país i més de mig món, amb els conseqüents drames familiars i personals, sobretot en el cas dels morts i els més propers.





En aquest marc, i davant la situació de confinament, són moltes les persones que expliquen la seva situació a través de les xarxes socials.





És el cas d'Iván Calle Zapata, que aquest divendres deia a Twitter: "La meva àvia de 82 anys i el meu avi de 71 no han mort per Covid-19, els han deixat morir".





El nét d'aquestes dues persones assenyala directament la Generalitat i el Govern central de la manca de respiradors i de no que no ingressés als seus avis a la UCI.





Iván explica el cas de la seva àvia paterna, que va morir per crisi respiratòria, i narra la seva experiència des que va anar al metge el 17 de març, quan "li van dir que no tenia res", fins a tornar a urgències i el posterior ingrés hospitalari al Sant Joan de Deú de Martorell. Narra que ella va ser traslladada a l'Hospital de Salut Mental Sagrat Cor sense que s'avisés la família i, per tant, sense que aquesta ho autoritzés. Va ser allà on va morir.













Pel que fa al cas del seu avi matern, considera que també hi va haver "negligències" perquè van rebutjar fins a dues vegades l'ingrés hospitalari, fins que se li va oferir anar a un pavelló habilitat a Sant Andreu de la Barca "habilitat per a malalts estables". El pacient va patir un ictus que li va paralitzar part de el cos i, segons la versió del familiar, es va decidir sedar-lo perquè no patís i va morir.





"La gent gran val menys", considera aquest ciutadà, que lamenta que el seu avi no arribés a llegir l'últim missatge que li va enviar per WhatsApp: "T'estimo iaio".