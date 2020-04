Espanya supera els 11.700 morts per coronavirus

Els casos de coronavirus a Espanya s'han elevat aquest dissabte a 124.736 contagiats, 11.744 morts i 34.219 curats, segons les últimes dades aportades pel Ministeri de Sanitat.





Així mateix, gairebé tres setmanes després que el Govern central decretés l'estat d'alarma per fer front a l'expansió de coronavirus, les dades segueixen augmentant pel que fa als pacients que ingressen en una Unitat de Cures Intensives (UCI). Així, a tot Espanya estan ingressades 6.532 persones en el que suposen 116 persones més.





La Comunitat de Madrid, que segueix sent la regió amb més població afectada, registra 36.249 positius per Covid-19 i 4.723 morts, seguida de Catalunya amb 24.734 persones infectades pel coronavirus i 2.508 mortes per aquesta causa, i Castella-la Manxa que ha fet de dia amb 9.324 afectats i 786 morts.









Andalusia ha arribat als 7.869 afectats i 426 morts; Aragó amb 3.078 infectats i 251 morts; Astúries registra 1.522 contagiats i 76 morts; Balears, 1.271 afectats i 71 morts; Canàries, 1.564 pacients i 78 morts; Cantàbria ja compta amb 1.384 pacients i 68 morts; i Castella i Lleó 8.332 infectats i 786 morts.

Per la seva banda, Ceuta 73 afectats i 1 mort; Comunitat Valenciana, 6.901 infectats i 571 morts; Extremadura registra ja 1.979 infectats i 208 morts; Galícia 5625 pacients i 159 morts; Melilla 79 contagiats i 2 morts; Múrcia, 1.188 afectats i 51 morts; Navarra, 2.972 afectats i 171 morts; País Basc té 8.187 pacients afectats i 477 morts per coronavirus; i La Rioja 2.405 contagiats i 128 morts.

Per CCAA, els pacients curats a Andalusia són ja 463; a Aragó són 440; Astúries són 190; Balears són 422; Canàries són 123; Cantàbria 99; Castella-la Manxa són 657; Castella i Lleó són 2.021; Catalunya són 8.635; Ceuta són 2; Comunitat Valenciana són 695; Extremadura són 205; Galícia són 531; Madrid són 15.362; Melilla són 9; Múrcia són 113; Navarra són 311; País Basc són 3.098 i La Rioja són 843.