Mor el cantautor Luis Eduardo Aute als 76 anys

El cantautor Luis Eduardo Aute ha mort aquest dissabte als 76 anys d'edat.









L'artista ha estat un dels principals referents de la cançó d'autor a Espanya. El seu 'Al Alba' s'ha convertit en tot un símbol de la cançó protesta.





A més de músic, Aute era director de cinema, actor, escultor, escriptor, pintor i poeta.





Nascut a Manila (Filipines) en 1943, va tornar amb la seva família a Espanya el 1954 per a instal·lar-se a Madrid. El seu pare li va regalar la seva primera guitarra i va actuar diverses vegades en funcions del collegi al mateix temps que començava a pintar.



De fet, va exposar per primera vegada la seva obra pictòrica el 1960, al mateix temps que desenvolupava una incipient carrera musical en grups diversos com Els Sonor, sense oblidar-se mai tampoc de l'escriptura i el cinema, disciplina en la qual també feia les seves primeres temptatives.



En els anys seixanta va viure el París de la llibertat cultural i, després de conèixer fortuïtament aMassiel, va escriure les seves primeres cançons: 'Don Ramón', 'Made in Spain', 'Rojo sobre negro', 'Aleluya nº1' i 'Rosas en la mar'. Diverses d'elles les va gravar la pròpia Massiel amb gran èxit.



Es va animar finalment a gravar Aute les seves pròpies cançons amb un single amb 'Made in Spain' i 'Don Ramón' el 1967. Començava així una carrera musical amb una trentena de discos, sent l'últim d'ells 'El niño que mirava al mar' el 2012.



Va ser premiat per un curt en el Festival de Cinema de Sant Sebastià, va escriure guions, va publicar poemaris i revistes, va dissenyar portades de discos i va compondre bandes sonores. Va abandonar la indústria musical decebut, però va tornar en els setanta amb la condició de tenir llibertat total.



En 1978 va gravar 'Albanta', disc que inclou la seva cançó més popular, 'Al alba', dedicat a les víctimes dels últims afusellaments del franquisme però que no obstant això va aconseguir burlar la censura de l'època. I va posar música a l'obra teatral 'Cinco horas con Mario', basada en la novel·la de Miguel Delibes.



El 1983, en dues funcions, es va gravar en el teatre Salamanca de Madrid el disc en directe 'Entre amigos', en el qual li acompanyen Teddy Bautista, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez i Joan Manuel Serrat. Aquest nou treball seria Premi Nacional del Disc 1983 del Ministeri de Cultura.



Es van succeir sense descans els discos i les gires d'èxit, no sols per Espanya, sinó també per Llatinoamèrica, tant en solitari com acompanyat per amics com Silvio Rodríguez. Es van succeir, igualment, els poemes, els quadres i els projectes audiovisuals.



L'any 2000 es va publicar '¡Mira que eres canalla Aute!', un disc homenatge en el qual versionen les seves cançons artistes com Pedro Guerra, Ana Belén i Víctor Manuel, Rosendo, José Mercé, Jorge Drexler, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, León Gieco o Fito Páez.



El 2001, després de cinc anys de treball, va donar a llum la seva pel·lícula de llarga durada 'Un perro llamado dolor', un projecte d'animació per al qual va realitzar més de quatre mil dibuixos al llapis. El film es va publicar en format DVD acompanyat d'un disc amb la banda sonora, composta pel propi Aute, Silvio Rodríguez, Suso Sáiz i Moraíto Chico.



Mentre estava, com sempre, en permanent activitat creativa, va sofrir un infart el 2016 després d'un concert i va acabar entrant en coma. El 2018 va tenir lloc un concert homenatge a Madrid amb Silvio Rodríguez, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Ana Belén, Massiel, Víctor Manuel, Jorge Drexler, Ismael Serrano, Luis Pastor o Rosa León.



El 2019, igual que va ocórrer a Madrid, es va celebrar un altre concert d'homenatge a Barcelona amb, entre altres, Paco Ibáñez, Quico Pi de la Serra, Maria de la Mar Bonet, Marina Rossell, Cisa, Roger Mas, Los Tambores De Calanda, Estopa, Quique González o Javier Gurruchaga.