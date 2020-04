Núria Marín: "President Torra, a les residències de gent gran s'arriba tard i malament"

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha enviat aquest diumenge una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, en què li retreu falta d'organització sobre les residències de gent gran davant el coronavirus: "Mai he vist ni una estratègia ni una autoritat definides ".









La també alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat constata que el preocupen aspectes de la gestió de la Generalitat en general sobre la situació, i que "el més inquietant és sens dubte la greu situació" de les residències.





Marín considera que arriba "tard i malament" a la gestió d'aquests centres davant aquesta situació i que això inquieta interns, famílies i professionals.





Tot i així, assegura que és moment d'aprendre dels errors i "deixar per a més endavant l'anàlisi i la crítica", també de cara a el futur de la gestió.





Per això, li demana, després del coronavirus, ser capaços de recuperar l'economia i, alhora, protegir les persones i les famílies que hagin quedat més afectades: "No ens pot tornar a passar com al 2008".





ELS AJUNTAMENTS HAN DE FER FRONT COMÚ I DEMANAR CANVIS LEGISLATIUS



Marín valora en la carta tenir "ara" el suport de la Generalitat a la reivindicació històrica dels governs locals per "fer un front comú per reclamar modificacions legislatives" que permetin més capacitat financera, de despesa i inversió en els ajuntaments.





"No podrem recuperar el país si des dels ajuntaments no podem invertir per crear riquesa i activitat econòmica", afegeix.





Ha destacat a més l'esforç dels ajuntaments davant el coronavirus i per mantenir alhora la continuïtat en la gestió: "No podem parar les nostres administracions si volem una sortida ràpida", tant sanitària com econòmicament.





I ha reiterat la "ferma voluntat de col·laboració" del món local, perquè han cregut sempre en la col·laboració institucional, "no només en temps de crisi".





Ha assegurat que seguiran amb aquesta voluntat després de l'emergència, ja que caldrà unitat de les administracions i complicitat de l'món econòmic i social: "Que per fi estiguem tots a l'altura quan arribi el moment".





LLEGEIX LA CARTA ÍNTEGRA REMESA AL PRESIDENT QUIM TORRA





