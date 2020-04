Sanitat prepara un estudi per tenir dades sobre el nombre de immunitzats

La directora de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), María José Serra, ha avançat que el Ministeri de Sanitat, juntament amb l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII) i l'Institut Nacional d'Estadística (INE), entre d'altres entitats, està treballant en un estudi amb test ràpids per conèixer "en poques setmanes" el nombre aproximat de immunitzats enfront del coronavirus a Espanya.





En roda de premsa després de la reunió de Comitè de Gestió Tècnica del Coronavirus, l'experta del Ministeri de Sanitat ha detallat que aquest "gran estudi" de seroprevalença s'emmarca dins de la següent fase en la lluita contra el coronavirus, coneguda com "desescalada o transició ", un cop s'està controlant l'augment de casos i morts en moltes comunitats autònomes.





Aquests test serològics s'aplicaran a la població general per saber "si ja ha passat la malaltia" i comprovar quin percentatge de la població espanyola ja és immune, amb l'objectiu que ajudi a anar relaxant les restrictives mesures de distanciament social. Segons un estudi de l'Imperial College de Londres (Regne Unit), a Espanya podria haver al voltant de set milions d'immunitzats, d'acord amb les seves estimacions.





Segons ha afirmat Serra, les autoritats sanitàries ja estan dissenyant les primeres passes d'aquest "important i ampli" estudi. "Espero que en poques setmanes puguem tenir dades reals", ha assenyalat l'epidemiòloga, qui confia que aquesta anàlisi llanci llum sobre la situació real del coronavirus a Espanya, més enllà de les xifres.





"És un virus nou que cada dia anem coneixent més, però el que sabem és que una persona que ha passat la malaltia desenvolupa un nivell bastant alt d'anticossos. La nostra sensació, per estudis que es van publicant, és que quan passa la malaltia, la persona va a quedar immunitzada durant un període de temps important ", ha apuntat.





SEGÜENT FASE: TEST PER DETECCIÓ PRECOÇ I MASCARETES



D'altra banda, Serra ha comentat que els test ràpids adquirits pel Govern també es van a utilitzar amb un altre fi: el diagnòstic precoç i l'aïllament de casos un cop es comencin a reduir les restriccions de mobilitat i distanciament social. "En la nova fase hi ha mesures fonamentals, i una d'elles és la detecció precoç de tots els casos i l'aïllament, tant de casos més greus com més lleus", ha postil·lat.





En aquesta fase de transició, el Ministeri vol garantir que es faci el test a "totes les persones que inicien símptomes", que també han de ser aïllades. Per a això, ha assenyalat que el Ministeri preveu tant l'aïllament domiciliari com l'opció d'"algun tipus d'instal·lacions", en coordinació amb les comunitats autònomes, si no és possible fer la quarantena a casa amb plenes garanties.





"Estem treballant en tot aquest tipus d'escenaris. Esperem en poques setmanes començar la fase d'anar desescalando mesures. L'important de testar és especialment als que comencen símptomes. El nostre objectiu fonamental en aquestes següents setmanes és que qualsevol persona que iniciï símptomes es diagnostiqui de forma precoç i s'aïlli ", ha afirmat Serra, que ha recordat que s'ha elaborat una guia amb les CCAA sobre com utilitzar aquests tests ràpids en la detecció precoç i, properament, en l'estudi d'immunització.





Al final, Serra ha reiterat, a l'igual que aquest dissabte, que en la nova fase de lluita contra el coronavirus l'ús de mascaretes també es contempla com "un altre dels aspectes fonamentals". "És una altra de les mesures que ajuden a que la gent que pugui tenir una infecció no transmeti als altres. És una mesura que estem estudiant molt seriosament per la fase de desescalada", ha conclòs.