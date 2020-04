El Govern aixeca el confinament de la Conca d'Òdena

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que el Govern accepta aixecar el confinament de la Conca d'Òdena (Barcelona) d'acord amb el Ministeri de l'Interior i atenent així la petició de la Generalitat de Catalunya.



Es tracta de les localitats d'Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena que es trobaven confinades des del 12 de març, a l'inici de la crisi per l'extensió de l'coronavirus. La Generalitat es va mostrar ahir partidària d'aixecar "el perímetre policial estàtic dels municipis afectats" perquè passin a estar en la mateixa situació que la resta de Catalunya i avui ha sol·licitat formalment aixecar aquesta la mesura.



L'Executiu autonòmic entén que la situació ha millorat en alguns aspectes, encara que no permet relaxar les mesures d'aïllament social per prevenir el contagi.