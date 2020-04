Junqueras es querella pel missatge del TS que advertia contra el seu confinament a casa

El president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha querellat contra l'autor o autors del missatge que va difondre el Tribunal Suprem (TS) alertant de possibles conseqüències penals si es deixava que els presos independentistes passessin a casa el confinament pel coronavirus, han confirmat fonts republicanes.





Segons ha avançat TV3, la defensa de Junqueras al·lega presumptes "coaccions, amenaces, contra els drets cívics fonamentals o d'altres contra el responsable dels fets", i ha presentat la querella aquest diumenge al migdia als jutjats de Manresa (Barcelona).









El missatge de TS advertia als funcionaris de les juntes de tractament de les presons que podien prevaricar si els permetien aquest confinament a casa, i Junqueras conclou que "la voluntat d'afectar la presa de decisions lliure dels funcionaris membres de les Juntes de Tractament és òbvia".





El text de la querella considera que "la més lògica possibilitat" és que l'autoria del missatge fora de membres del TS o de CGPJ, encara que constata que falten indicis per afirmar-ho, pel que demana identificar els responsables.





"NO EXISTIA LLAVORS CAP DECISIÓ"





La querella cita diversos organismes oficials que han aconsellat prendre mesures per salvaguardar del coronavirus a qualsevol pres, i afegeix que la Generalitat va estudiar aplicar mesures en aquest sentit.





Per això, les juntes de tractament es disposaven a examinar, cas per cas, la flexibilització temporalment limitada al temps d'emergència sanitària, però "no existia llavors cap decisió".





Junqueras constata que l'advertència de TS apareix primer a la premsa online el 31 de març, i una estona després "l'anunci s'efectua per l'Oficina de Comunicació del Tribunal Suprem, que és un òrgan de l'estructura del Poder Judicial".