Hospitalitzat Boris Johnson deu dies després de donar positiu

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha estat hospitalitzat per realitzar-li proves, segons ha informat la cadena britànica BBC citant fonts de Downing Street.





Johnson va donar positiu per coronavirus fa deu dies i divendres passat va informar que seguiria en aïllament perquè seguia presentant un símptoma "lleu"; en concret, febre.

Fonts citades per la cadena Sky News apunten a que Johnson segueix tenint símptomes de coronavirus i febre alta. Johnson probablement ha estat hospitalitzat per recomanació del seu metge "per precaució" i no per una emergència, per la qual cosa segueix al capdavant del Govern i de la resposta a l'epidèmia.









"Em sento millor", va dir Johnson en un vídeo difós en el seu Twitter i en què donava compte del seu estat. El 'premier', que va confirmar el contagi el 27 de març, va dir que seguirà amb la quarentena "fins que el símptoma desaparegui".





El Regne Unit ha registrat més de 48.400 contagis i gairebé 5.000 morts pel coronavirus. En un intent per reforçar els serveis mèdics, s'ha inaugurat a Londres un hospital amb 4.000 llits en un centre de convencions.





El príncep Carles, que la setmana passada també va donar positiu per coronavirus, va inaugurar oficialment el centre per videoconferència, des de la seva residència a Escòcia.