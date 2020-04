Les morts per la pandèmia ja s'acosten a les 70.000 al món, amb 1,3 milions de casos

La pandèmia del nou coronavirus, que ja s'estén per 183 països, a hores d'ara ja ha provocat unes 70.000 morts al món, mentre que el nombre d'infectats s'acosta als 1,3 milions, després de superar dijous de la setmana passada el llindar del milió.





Els Estats Units i, particularment, l'estat de Nova York, s'han convertit en els nous epicentres mundials de la pandèmia. El país nord-americà ja suma més de 337.000 contagis i més de 9.600 morts, de les quals una tercera part corresponen a l'estat de Nova York.





Itàlia encapçala la llista quant al nombre de morts amb més de 15.800, tot i que en nombre de casos s'ha vist superada per Espanya, que ja ha arribat als 131.000, en relació amb els gairebé 129.000 del país transalpí. A Espanya, el nombre de víctimes s'aproxima a les 12.600.













Alemanya, amb més de 100.000 positius i més de 1.500 víctimes mortals, i França, amb gairebé 94.000 infectats i 8.000 morts, són els països que segueixen en la llista que ha elaborat la Universitat Johns Hopkins a partir de dades oficials.





Tots dos superen la Xina, origen de la malaltia, i on la pandèmia sembla que s'ha contingut després de registrar uns 82.000 casos i més de 3.300 morts. L'Iran, el país més afectat del Pròxim Orient, hi figura immediatament després, amb més de 58.000 positius i 3.600 morts.





De la seva banda, el Regne Unit s'acosta a les 5.000 víctimes després de comptabilitzar més de 48.000 casos, entre els quals el primer ministre, Boris Johnson, que diumenge va ingressar més d'una setmana després de confirmar públicament que havia donat positiu.





Turquia ha continuat en augment aquests darrers dies i comptabilitza 27.000 casos i almenys 574 morts, mentre que Suïssa acumula més de 21.000 positius i 715 morts. Amb gairebé 20.000 positius també se situa Bèlgica amb uns 19.700, on han perdut la vida més de 1.400 persones.





Els Països Baixos han confirmat gairebé 18.000 infectats i 1.771 morts, segons la llista, que continua amb el Canadà --uns 16.000 positius i 281 morts--, Àustria --uns 12.000 casos i 204 víctimes mortals-- el Brasil --més d'11.200 malalts i 487 morts-- i Portugal --uns 11.300 positius i 295 morts--.





Corea del Sud, que durant unes setmanes va ser el segon país per darrere la Xina en nombre de casos, també ha superat el llindar dels 10.000 contagis i acumula almenys 186 morts. De la seva banda, Israel ha registrat més de 8.400 malalts i 49 víctimes mortals.





Suècia comptabilitza més de 6.800 casos i 401 morts, Noruega més de 5.700 positius i 71 morts i Austràlia més de 5.600 malalts i 35 víctimes mortals, mentre que Rússia, que també ha superat el llistó dels 5.000 infectats amb gairebé 5.400 ha confirmat almenys 45 morts.





Irlanda s'aproxima a la barrera dels 5.000, mentre que per sobre dels 4.000 també hi figuren la República Txeca, Dinamarca, Xile, Índia i Polònia; Romania, Malàisia, Japó, Equador, Filipines i Pakistan figuren en el resultats globals per sobre dels 3.000 casos.





A més, ja han registrat més de 2.000 positius Luxemburg, Aràbia Saudita, Perú, Indonèsia, Tailàndia i Mèxic; mentre que Panamà, Finlàndia i Sèrbia els segueixen de prop; Unió dels Emirats Àrabs, República Dominicana, Grècia, Sud-àfrica, Qatar, Argentina, Islàndia, Colòmbia, Algèria, Singapur, Ucraïna, Croàcia, Egipte, Nova Zelanda, Estònia i Marroc han sobrepassat el miler d'infectats.