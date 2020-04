Mor Josep Maria Benet i Jornet als 79 anys

El dramaturg i guionista barceloní Josep Maria Benet i Jornet ha mort als 79 anys malalt d'Alzheimer des de 2015, ha informat en un apunt al seu compte de Twitter la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).









El dramaturg havia dirigit destacades sèries de televisió com 'Poblenou', 'Rosa', 'Nissaga de poder', 'El cor de la ciutat' i 'Ventdelpà', i per les seves creacions va obtenir reconeixements com el Premi d'Honor dels Lletres catalans.





L'autor teatral patia Alzheimer i la seva filla Carlota Benet va recuperar les seves memòries recentment en l'assaig 'Papitu. El somriure sota el Bigoti '(Columna).