El pivot català Pau Gasol ha explicat que "toca esperar" amb la seva recuperació física perquè "ara mateix és difícil accedir a qualsevol centre sanitari" a causa de la pandèmia de coronavirus, al temps que ha reconegut que la idea de tornar a jugar al Barça té "cert atractiu", però que la seva idea és seguir a l'NBA.









"(Tornar al Barça) és una opció que té cert atractiu, però sempre he dit que, com més temps segueixi a la NBA, més difícil serà tornar a jugar a Espanya", va explicar Gasol en una videoconferència organitzada per la NBA amb el periodista nord-americà Zach Lowe.





El pivot va recordar que la idea de tornar a Espanya també ronda el cap del seu germà. "Marc va dir fa poc que li encantaria jugar el seu últim any a Girona, un lloc que significa molt per a ell, tant com significa el Barcelona per a mi. Veurem. Potser passi o potser no. Encara m'agradaria seguir en la millor lliga amb els millors jugadors", ha tancat al respecte.