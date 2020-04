Espanya supera els 13.000 morts per coronavirus però s'alenteix la corba

En l'actualització de les dades sobre la pandèmia de coronavirus d'aquest dilluns 6 d'abril s'ha registrat la xifra més baixa de morts des del passat 24 de març. Tot i que Espanya supera els 13.000 morts pel virus, els morts diaris pel coronavirus cauen a 637.





Així mateix, s'han registrat 135.032 persones confirmades per Covid-19 (4.273 més que el diumenge), que són menys de les registrades el dilluns passat, quan van augmentar en 6.398 pacients.









Així mateix, en l'actualitat hi ha 6.931 persones en una Unitat de Vigilància intensiva (UCI), 59.662 estan hospitalitzades i 40.437 persones ja s'han curat de la malaltia, la qual cosa suposa 2.357 en un dia i el 30 per cent de tots els casos notificats.





En aquest sentit, la directora adjunta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), María José Sierra, ha destacat que l'increment de casos confirmats suposa només un tres per cent més que el diumenge, la qual cosa "consolida" la informació que s'està produint una tendència "descendent".





"Per les diferents anàlisis que estem realitzant, anem observant que la taxa de creixement va disminuint en totes les comunitats autònomes, així com el nombre de casos secundaris produïts per un cas notificat", ha recalcat la doctora Sierra en la roda de premsa diària després de la reunió del Comitè de Gestió Tècnica del Covid-19.





DADES PER COMUNITATS AUTÒNOMES





La Comunitat de Madrid ha començat el dia aquest dilluns amb 38.723 afectats i 5.136 morts, seguida de Catalunya amb 26.824 persones infectades pel coronavirus i 2.760 mortes per aquesta causa. Així mateix, Andalusia compta amb 8.581 afectats i 491 morts; Aragó amb 3.347 infectats i 284 morts; Astúries, registra 1.646 contagiats i 86 morts; i Balears, 1.320 afectats i 81 morts.





Per part seva, Canàries ha comptabilitzat 1.649 pacients i 85 morts; Cantàbria ja compta amb 1.483 pacients i 77 morts; Castella-la Manxa té 10.602 pacients i 1.132 morts; Castella i Lleó 9.116 infectats i 919 morts; Ceuta 83 afectats i 3 morts; i la Comunitat Valenciana, 7.334 infectats i 637 morts.





Per part seva, Extremadura registra ja 2.068 infectats i 228 morts; Galícia 6.151 pacients i 190 morts; Melilla 86 contagiats i 2 morts; Murcia, 1.259 afectats i 68 morts; Navarra, 3.231 afectats i 187 morts; País Basc té 8.810 pacients afectats i 548 morts per coronavirus; i La Rioja 2.719 contagiats i 141 morts.





Segons informa el departament que dirigeix Salvador Illa, les dades de persones una UCI a Castella-la Manxa (354), Castella i Lleó (348), la Comunitat Valenciana (384), Galícia (170) i la Comunitat de Madrid (1.510) són de persones que estan actualment ingressades, per la qual cosa no reflecteixen el total dels pacients que han estat en aquestes unitats al llarg del període de notificació.





Per tant, la resta de regions que sí que comptabilitzen el nombre total de pacients en les UCI des del principi són Andalusia, que ja ha atès en aquestes unitats a 489 persones; Aragó, 237; Astúries, 90; Balears, 121; Canàries 133; Cantàbria 65; Catalunya, 2.276; Ceuta, 4; Extremadura 66; Melilla, 3; Múrcia, 81; Navarra, 124; País Basc, 410; i La Rioja, 66.





D'altra banda, el Ministeri de Sanitat informa que, amb l'anàlisi de 88.172 casos, 44.925 són dones i 43.247 homes. A més, el 67,4 per cent eren majors de 60 anys i, respecte a les morts, el 87 per cent tenia més de 87 anys.





Respecte a la comparativa amb Europa, a pesar que Itàlia ofereix les noves dades a la tarda, Espanya lidera la taula, seguida del país italià (128.948), Alemanya (91.714), França (70.478) i Regne Unit. En la resta del món, segons les dades que disposa Sanitat, els Estats Units compta amb 304.826; la Xina 83.005; l'Iran, 58.226; el Canadà, 14.404; Corea del Sud, 10.284; i el Brasil 10.278.