El PP urgeix a Sánchez a explicar si va alertar el risc al seu personal abans que a la població

El PP ha emplaçat aquest dilluns a Pedro Sánchez a explicar quant abans si el Govern espanyol va alertar al seu personal dels riscos del coronavirus una setmana abans d'avisar a tota la població, ja que, al seu entendre, seria d'"una gravetat extrema" que hagués pres "precaucions" dins de l'Executiu mentre deia a la resta d'espanyols que fes vida normal.





En els primers dies de març, ministeris i altres departaments públics van començar a rebre una circular amb pautes de distanciament, teletreball i higiene perquè els seus treballadors evitessin contagis que encara en aquest moment el Govern central no recomanava el públic en general, segons informa el diari '20 minutos'.





Diversos càrrecs de la cúpula del PP s'han fet ressò d'aquesta informació per urgir el cap de l'Executiu a que ofereixi explicacions com més aviat. El vicesecretari de Participació, Jaime de Olano, ha assenyalat que aquesta qüestió li sembla d'una "gravetat extrema". "El Govern prenent precaucions mentre que a la resta d'espanyols se'ns deia que féssim vida normal?", S'ha preguntat.









"S'HA JUGAT AMB LA VIDA DE LA RESTA D'ESPANYOLS?





De la mateixa manera, el responsable de Política Territorial de PP, Antonio González Terol, ha recalcat que el seu partit exigeix "explicacions urgents" al president del Govern central i que "obri ja al Congrés". "S'ha jugat amb la vida de la resta d'espanyols?", Ha preguntat en un missatge al seu compte oficial de Twitter.









Altres parlamentaris de PP han exigit explicacions al Govern espanyol, com la portaveu d'Interior, la gallega Ana Vázquez, el diputat per Terol Alberto Herrero o el portaveu de Turisme del PP, Agustín Almodóbar. "Quina vergonya", ha exclamat el diputat alacantí en xarxes socials.





A més, Vázquez ha contraposat la "xuleria i prepotència" del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegurant que el Govern central no té "cap motiu per penedir-se de res" amb les declaracions que realitza al diari 'El Mundo' la titular de defensa, Margarita Robles, reconeixent que han comès "errors" però que intenten fer-ho "el millor possible".