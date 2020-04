El coronavirus després del confinament

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat aquest dilluns que en el procés de desconfinament s'hauran d'aplicar "mesures més acurades" enfocades a desescalar per zones i tipus de població per evitar un rebot de la pandèmia de coronavirus.





En roda de premsa telemàtica en la qual també han participat la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat que s'ha de començar el procés de desconfinament després de superar el pic de contagis amb una reducció prolongada dels casos durant 14 dies.





Ha subratllat que no desapareixeran les mesures de seguretat quan acabi el confinament perquè "tot el que es faci en el futur ha de mantenir la incidència de contagis per sota de la capacitat hospitalària" de el sistema de salut.





"El departament treballa en un possible calendari per desescalar el confinament, però hem de decidir bé quin dia fer-ho, amb seguretat i amb les mesures per mantenir el control de la pandèmia", ha afegit Vergés.