Suport emocional davant l'estrès agut de pacients de coronavirus i familiars

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha anunciat aquest dilluns que han impulsat un pla de suport emocional i de gestió de l'estrès agut a pacients i familiars que considera "imprescindible" per donar resposta a la pandèmia de coronavirus.













En roda de premsa telemàtica en la qual també han participat la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, Vergés ha destacat la importància de l'aplicació per a mòbil 'StopCovid19Cat' perquè l'atenció primària faci seguiment dels malalts a domicili i els contactes aïllats en el marc de pla de suport emocional.





Vergés ha defensat les eines digitals per a facilitar la comunicació entre familiars i pacients, així com establir criteris d'accés per a l'acompanyament d'una persona a la fase final de vida, a pacients amb diversitat funcional cada quatre dies i a pacients amb crisis d'ansietat.





En relació a la gestió del dolor i a l'acompanyament després de la pèrdua d'un ésser estimat, la consellera ha anunciat la creació de la Comissió de Salut Emocional per gestionar l'estrès posttraumàtic.





El Ministeri de Sanitat ha fet arribar 180.000 test de detecció ràpida del coronavirus que la Conselleria de Salut està avaluant per determinar quin ús els dóna, encara Vergés ha defensat que "l'estratègia passa per una combinació amb les proves PCR".





Ha recordat que només la prova PCR és 100% efectiva, de manera que, amb aquesta nova partida de test de Govern, "s'haurà de repetir l'examen a quatre de cada deu pacients que donin negatiu i només es farà la prova a aquells que presentin simptomatologia".





De la partida de test adquirits pel Govern, Vergés ha especificat que s'han destinat a hospitals de comarca sense laboratori perquè "el més aconsellable era que estiguessin en centres hospitalaris".





Vergés ha detallat que aquest cap de setmana han arribat "molts de les comandes" que s'han realitzat des del sistema de salut de Catalunya a través dels centres sanitaris i els seus proveïdors habituals.





Han adquirit 974.000 guants, 578.800 mascaretes quirúrgiques, 35.660 micos bus, 16.200 pantalles de protecció i 20.400 ulleres de protecció; "A més de respiradors, mascaretes FFP2, més micos i més bates", ha explicat la consellera.





Budó ha defensat que aquests equips de protecció individual (EPI) "permetran subministrar a tots els col·lectius que en aquests moments estan treballant a primera línia" davant del coronavirus.





La portaveu de la Generalitat ha insistit descentralitzar les competències de compra de material: "La Generalitat assumeix un 90% de la gestió de compra i lliurament de material i només un 10% recau en l'Estat".