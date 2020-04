Una mestra de l'ONCE llegeix microrelats als seus alumnes durant el confinament

La mestra de l'Equip d'Atenció Educativa de l'ONCE a Cadis, Cristina Mateos, ha ideat una forma de motivar els seus alumnes, nens cecs o amb discapacitat visual greu, mitjançant la lectura d'un conte durant els dies de confinament. Així, Mateos ha decidit gravar un relat curt diari als seus alumnes, sota el lema 'Déjame que te explique', amb la intenció de "aixecar els ànims i intentar de canviar el món".

















Cristina Mateos és una de les 26 professionals de l'ONCE que atenen els 257 alumnes cecs o amb discapacitat visual greu que hi ha a Cadis i forma part d'un dels quatre equips educatius que l'Organització té a la província, segons ha explicat l'ONCE en una nota. En concret, treballa amb nadons i nens de fins a 13 anys, majoritàriament a Cadis capital.





Li encanta llegir i com en la seva vida diària no té massa temps per a la lectura, la tancada domiciliari li està permetent dedicar-se a una de les seves grans passions. "Amb això del confinament estic aprofitant moltíssim per viatjar, viure noves aventures i mirar la vida amb uns altres ulls. I tot sense sortir de casa, perquè no cal moure de la butaca, només cal obrir un llibre", ha explicat la professora.





Mateos es declara fan del novel·lista Eloy Moreno, autor de grans novel·les com 'El Regalo' o 'Invisible', a què segueix des dels seus inicis, però sempre torna als seus contes per a entendre el món. "No m'importa agafar el primer, el segon o el tercer ... tots em fascinen!", ha relatat.





Fa unes setmanes, Eloy Moreno va publicar un llibre gratuït de manera que qualsevol persona que tingués un dispositiu mòbil connectat a Internet pogués descarregar-se, 'Cuentos para quedarse en casa'. A la mestra gaditana li va semblar una iniciativa fabulosa.





"Això és el que vaig fer, el vaig descarregar i com sempre, ho vaig explicar a tothom i vaig pensar que l'hi podia dir també als meus alumnes, que si tots podien descarregar-lo, tots podrien llegir-los", ha assenyalat.





No obstant això, ha ressaltat que "el llegirien a través d'un dispositiu de text i no és el mateix". "Per molt bé que ho faci no li dóna entonació, ni sentiment a la lectura. Així es va acudir la idea", ha apuntat.





La idea passava per llegir-los ella els contes amb una música de fons i una introducció, donar-li cos per despertar l'interès dels seus alumnes. Un cop superades les dificultats tècniques, i après com és el procés d'edició, Mateos comença una nota de veu en un grup que ha creat amb si mateixa fins triar la versió que dóna per bona. Comença a llegir una mica nerviosa, però al final "queda bonic", ha reconegut orgullosa.





"El primer dels contes ho vaig gravar tres vegades i van ser poques la veritat. Quan vaig considerar que estava a punt l'hi vaig enviar als meus pares, als meus germans i als meus oncles a veure què deien, i després als meus nebots i al grup de la feina" , ha explicat assegurant que com "els va agradar", va decidir que "havia arribat el moment d'enviar-ho als alumnes".





Cristina Mateos envia el conte de cada nit al seu grup de WhatsApp des del seu domicili a Rota, amb unes mínimes adaptacions als textos d'Eloy Moreno.





El envia diàriament a les 21,00 hores i ho fa així "per contrarestar el pesar que generen aquests dies les notícies en les vides dels ciutadans", i "per seguir les instruccions de l'autor, que considera que en llegir un conte just abans d'anar a dormir el lector o oient té tota la nit per pensar en ell i tot el dia següent per davant per intentar canviar el món".