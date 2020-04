Atraquen una farmàcia aprofitant els aplaudiments solidaris

Dos homes van atracar dimecres passat una farmàcia del madrileny barri de Sanchinarro aprofitant els aplaudiments solidaris de les 20 hores, sense resultar cap persona ferida, ha informat Maite, la propietària de l'establiment.









En aquell moment es trobava atenent a la farmàcia un dels seus treballadors preparant-se per tancar. Llavors, dos homes, abillats amb gorres i passamuntanyes, van entrar i el van intimidar amb una pistola, aprofitant el bullici que es genera durant els aplaudiments ciutadans d'aquesta hora.





Els dos individus van demanar a crits els diners, es van colar al taulell, van obrir les dues caixes registradores i van sostreure la recaptació. Però com els va semblar poc van accedir a la rebotiga i van agafar un sobre amb una mica de diners.





A més, li van demanar insistentment a l'empleat que els donés la caixa forta però com que no tenen, els va lliurar un petit dipòsit metàl·lic tancat amb fàrmacs al seu interior. Els lladres van intentar obrir-lo sense èxit i van marxar, no sense abans tancar al bany el treballador i demanar-li que sortís només després de comptar fins a 30.





Els lladres van fugir precipitadament del lloc amb uns 600 euros. La propietària de la botiga, situada al carrer Oña, té constància que l'endemà passat va ser assaltada una altra farmàcia al carrer Ramonet, al barri de Pineda de Rei, i que hi ha "bandes especialitzades" a robar en farmàcies, ja que són dels pocs establiments oberts durant l'estat d'alarma. Els 'cacos' aprofiten els aplaudiments solidaris o l'hora de tancament per a això.