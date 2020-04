El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reiterat que l'organisme sanitari de Nacions Unides només recomana l'ús de mascaretes a la població general en cas de persones malaltes o que tenen cura a un pacient en el seu casa.









En roda de premsa, Tedros ha demanat que es prioritat l'accés de mascaretes als professionals sanitaris en primera línia contra el coronavirus. "Sabem que poden ajudar a protegir els sanitaris, però són escasses a nivell mundial. Ens preocupa que l'ús massiu de màscares per part de la població general pugui agreujar l'escassetat per a les persones que més les necessiten. En alguns llocs, aquesta escassetat està posant els sanitaris en un veritable perill", ha advertit.





El dirigent de l'OMS ha explicat que en els centres sanitaris se segueix recomanant l'ús de mascaretes mèdiques, respiradors i altres equips de protecció personal per als professionals sanitaris. En el cas de la població general, indiquen que es podrien utilitzar en aquells països en els quals no estiguin disponibles altres mesures contra el Covid-19 com la neteja de mans i el distanciament social, a causa de la falta d'aigua, per exemple.









"Si es fan servir mascaretes, han de ser usades de manera segura i apropiada. El que està clar és que hi ha una investigació limitada en aquesta àrea. Encoratgem els països que estan considerant l'ús de màscares per a la població en general a que estudiïn la seva eficàcia perquè tots puguem aprendre. El més important és que només s'han d'usar com a part d'un paquet integral d'intervencions ", ha demanat Tedros.





En aquest sentit, ha recordat que les màscares no són la solució contra el Covid-19: "Per si soles no poden aturar la pandèmia. Els països han de continuar trobant casos, testant, aïllant i tractant cada cas i rastrejant cada contacte". Així, ha recordat que, "amb o sense màscara", hi ha evidència de mesures que poden evitar més contagis, com mantenir la distància, netejar-se les mans, tossir o esternudar al colze, i evitar tocar-se la cara.