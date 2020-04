El Sindicat d'Estudiants exigeix un aprovat general i la supressió d'exàmens

El Sindicat d'Estudiants exigeix a les administracions educatives la "cancel·lació de tots els exàmens", inclosa la prova d'accés a la universitat, i "que tots els i les estudiants passin de curs" aquest any després de la suspensió de les classes presencials en tots els centres educatius espanyols per la pandèmia del coronavirus.













Aquesta organització estudiantil sosté que aquesta mesura excepcional evitaria l'"expulsió del sistema educatiu" dels joves amb menys recursos, sobretot aquells per als que no poden seguir les classes en línia per manca de dispositius informàtics o connexió a Internet a casa seva.





"Els i les estudiants de famílies més humils tenim totes les de perdre: a nosaltres no ens poden ajudar a casa en molts casos i per descomptat no tenim fibra òptica, ni classes particulars, ni espaioses i il·luminades habitacions per estudiar i recuperar el temps perdut.





Sense accés a la tecnologia necessària per seguir el temari estem condemnats a repetir curs o, directament, a ser expulsats del sistema educatiu", argumenta l'organització en un comunicat.





El Sindicat d'Estudiants proposa que, després de l'aprovat general, hi hagi una "reorganització dels plans d'estudi" perquè tot l'alumnat recuperi el pròxim curs "els continguts essencials" que no s'han pogut impartir presencialment pel tancament de les aules.





Per a l'accés a la universitat, aquesta organització proposa, a més de cancel·lar la Selectivitat, la "supressió de les notes de tall" i "places suficients" en totes les titulacions. A més, reclama "la devolució immediata de la matrícula universitària íntegra del segon semestre" d'aquest curs per la suspensió de les classes des del 16 de març.





Aquest dimarts, la comissió permanent del Consell Escolar de l'Estat, el major òrgan consultiu en matèria educativa, votarà un document amb recomanacions sobre les actuacions que convindria adoptar davant la crisi del coronavirus i l'Estat d'Alarma decretat pel Govern.





Entre elles s'inclou la proposta presentada per la Confederació Estatal d'Associacions d'Estudiants CANAE de "modificar la normativa necessària de forma excepcional perquè durant el present curs cap estudiant repeteixi curs", cosa que aquesta organització d'estudiants ja va sol·licitar al Ministeri d'Educació i formació Professional fa dues setmanes davant la situació d'"excepcionalitat" que ha provocat la crisi del coronavirus a Espanya.