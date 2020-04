Avesada en pandèmies: Una italiana de 104 anys sobreviu al coronavirus i a la grip espanyola

La italiana Ada Zanusso s'ha convertit en la persona més longeva de la planeta que, amb 104 anys, ha superat el nou coronavirus Covid-19 i que es va recuperar també fa cent anys de l'anomenada 'grip espanyola'. Ha sobreviscut a dues guerres mundials i a dues pandèmies. Tot un currículum i un exemple de supervivència.





Fa un segle, la mal anomenada grip espanyola va matar entre 1918 i 1920 més de 50 milions de persones de tot el món. Si bé els historiadors no es posen d'acord en el nombre exacte de morts, tots coincideixen que va ser devastadora.









Què es va aprendre d'aquella pandèmia? Per exemple, que no calia anar a resar a l'Església per demanar a Déu el final de la tragèdia. Cent anys després, els estaments polítics i religiosos han coincidit que per evitar la propagació del coronavirus cal evitar el contacte físic, de manera que no cal permetre grans aglomeracions de persones.





Ni llavors ni ara els sanitaris disposaven de suficients mitjans, coneixements i medicines per posar fi a la malaltia, que va matar joves, adults, gent gran i animals.





Aquella grip va canviar patrons perquè atacava adults sans i forts, cosa que van conèixer molts dels soldats al front de batalla de la guerra de trinxeres. Es tracta d'una de les primeres pandèmies de la història de la qual es tenen documents escrits i fotografies.





Per què es va anomenar grip espanyola si una gran majoria d'historiadors asseguren que es va originar als Estats Units? Recordem les dates de la Gran Guerra, de 1914 a 1918. Bastant desmoralitzada estava la població com per seguir espantant-la, van pensar alguns governs que van decidir amagar que bona part dels seus soldats estaven morint, no per foc enemic, sinó per un virus del qual no trobaven cura. Es tractava de no desmoralitzar les tropes i de no mostrar-se feble davant l'adversari.





De nou, la història és capritxosa i la forma de comptar les víctimes mortals segons si es tracta d'un Govern o un altre, difereix. Van ser els diaris espanyols els primers a informar que hi havia una malaltia que estava matant la població, sense distinció de gènere, classe o edat.









Alguns investigadors afirmen que en realitat aquesta grip va començar a França el 1916, uns altres que es va iniciar a la Xina el 1917 i una gran majoria d'estudiosos creuen que els primers casos documentats són a la base militar de Fort Riley als Estats Units al març de 1918.





En ser Espanya el país que al principi es va fer més ressò mediàtic del desastre de les baixes civils a causa d'aquesta nova grip, la pandèmia va acabar coneixent-se com la grip espanyola. Sense participar en la Primera Guerra Mundial, va ser un dels països més afectats, amb 8 milions de persones infectades i 300.000 mortes.









ADA ZANUSSO





Xifres a part, i encara que hagi passat un segle entre una pandèmia i l'altra, Ada Zanusso personifica la imatge d'una vencedora nata. Nascuda a Treviso, a la província italiana de Vèneto, ha estat d'alta del coronavirus.





Després de casar-se i tenir els seus dos primers fills, es va traslladar amb la família al Piemont el 1947 i, en l'actualitat, resideix per decisió pròpia en un centre de gent gran a la província de Biella. Va ser allà on va començar a trobar-se malament a principis de març, quan va començar a tenir febre i vòmits.









El dia 17 li van realitzar el test i la prova va donar positiu. Després de dues setmanes de tractament, ha sobreviscut al Covid-19. Explica un dels fills en mitjans italians que fins i tot ha tornat a llegir i a resar el rosari. No han tingut la mateixa sort alguns dels seus companys de la residència, ja que prop d'una vintena no ha superat el virus.





Segons el seu metge, la malaltia no li ha restat lucidesa i està ansiosa per tornar a abraçar els seus éssers estimats, amb els quals ha tingut l'oportunitat de parlar mitjançant videotrucada.





Sense proposar-s'ho, Ada Zanusso s'ha convertit en la memòria vivent de la grip espanyola, la Primera i la Segona Guerra Mundial i l'actual coronavirus.