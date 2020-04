Els respiradors Leitat1 arriben a les UCIs

El respirador de campanya Leitat1 ha funcionat correctament en les primeres proves realitzades amb pacients a la UCI de l'Hospital ParcTaulí, que s'ampliaran imminentment en diversos hospitals més de Catalunya.





Amb l'aprovació de l'Agència Espanyola del Medicament, l'objectiu actual és accelerar la producció i distribució del respirador abans del col·lapse de les urgències mèdiques.





En poc més d'una setmana, el disseny del primer respirador de campanya, Leitat 1, fruit de l'aliança entre el Consorci de la Zona Franca (CZFB), HP i Leitat (Tecnio) al costat de CatSalut, a través del Consorci Sanitari de Terrassa ( CST) i l'Hospital ParcTaulí de Sabadell és completament funcional.





Així ho corroboren les primeres proves realitzades amb un pacient afectat pel virus COVID-19, que s'han dut a terme a l'Hospital Parc Taulí, segons ha informat el Consorci en un comunicat.





El respirador, disrnysy per l'enginyer de Leitat Magí Galindo, i validat mèdicament per l'equip del doctor Lluís Blanch del ParcTaulí de Sabadell, expert en ventilació mecànica; ha estat millorat des del prototip inicial mitjançant la incorporació de sensors volumètrics, sensors de pressió o alarmes d'oxigen, entre altres aspectes, per facilitar el seu ús per part de personal sanitari i garantir la seva funcionalitat durant un major període de temps en la respiració assistida de pacients greus amb coronavirus que s'ha passat a anomenar Leitat1.





Després de les primeres proves satisfactòries amb humans, es va a dur a terme l'extensió de l'assaig clínic a tot Catalunya, començant una primera fase de manera imminent en diversos hospitals (Parc Taulí de Sabadell, Vall d'Hebron, Hospital de la Mar, Consorci Sanitari de Terrassa i Hospital General de Granollers).





Es tracta d'un respirador robust i compacte format per peces impreses en 3D amb la tecnologia d'HP Multi Jet Fusion (MJF) i dissenyat per a ser industrialment escalable, de manera que es pugui arribar a una producció diària de 50 unitats, a un cost 10 vegades inferior al d'un respirador convencional.









Un cop obtingut el suport de les autoritats sanitàries, s'accelerarà la producció que es concentrarà i s'acoblarà a les instal·lacions de la Fundació Cares. Les peces seran impreses en les infraestructures del CZFB comptant amb el suport de la 3D Factory Incubator i el Hub de 3D (IAM3DHUB).





També s'ha sumat l'empresa BSH Electrodomèstics Espanya, i es mantenen contactes amb altres com Airbus amb què s'està compartint coneixements i capacitats tècniques per al desenvolupament de el projecte en el que acabarà sent una nova versió del respirador (Leitat2.0).





El respirador Leitat1 (@respira_leitatX) ha rebut diferents contribucions tant de particulars com d'empreses (entre les quals cal destacar les de Cellnex, Almirall i Col·legi Oficial de Metges de Barcelona) i els seus promotors estan coordinant diferents col·laboracions amb altres projectes similars tant nacionals com internacionals.